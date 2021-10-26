Больница поставляла липу

В центральной районной больнице поселка Шкотово в Приморье обнаружился факт выдачи справок о вакцинации 30 невакцинированным пациентам. Главный врач уволен.

Правоохранители края занялись поиском каналов сбыта поддельных медицинских книжек и документов, подтверждающих факт прохождения вакцинации от ковида, в рамках уголовного дела о подделке таких документов в Уссурийске. Там ушлые граждане арендовали помещение и продавали фальшивые медкнижки и справки, в том числе о вакцинации от COVID-19. При этом лично их заказчикам не передавали, а отправляли почтой или курьерской службой.

- В рамках ранее возбужденного уголовного дела проведена комплексная проверка больницы Шкотовского муниципального района. Установлены факты получения сотрудниками учреждения здравоохранения денежного вознаграждения за подделку прививочных сертификатов. В ходе обысков у должностных лиц центральной районной больницы изъяты документы, свидетельствующие о фиктивном проведении вакцинации от коронавируса тридцати граждан, - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

По словам министра здравоохранения Приморья Анастасии Худченко, степень вины каждого сотрудника больницы, имеющего отношение к делу, а также мера наказания будут устанавливаться после проведенного расследования.

Статья 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков" предусматривает уголовную ответственность вплоть до лишения свободы сроком до двух лет. Санкции могут быть применены не только к тем, кто подделывает сертификаты о вакцинации от CОVID-19, но и к "покупателям".

Интернет продает справки

В Курской области подняли проблему ложной вакцинации и торговли сертификатами о прививке против коронавируса. Глава региона Роман Старовойт заявил, что примерно 30 процентов QR-кодов в регионе могут быть поддельными. Он отметил, что куряне приобретали их раньше, однако теперь, когда в области ввели жесткие ограничения, интернет запестрил объявлениями о продаже кодов и сертификатов.

Впрочем, лжевакцинация уже стала поводом для уголовных дел.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, следователи регионального управления СУ СКР уже начали работу по ряду таких фактов.

- Медики одной из городских поликлиник за деньги вносили ложные сведения в информационную систему о вакцинации от COVID-19, - сказано в сообщении. - После этого выдавали сертификаты о якобы сделанных прививках. Ранее курский губернатор сообщал о подобных ситуациях в трех муниципалитетах.

Теперь же, когда в Курской области то и дело увеличивают число коек для больных коронавирусом, медики предупреждают: лечение привитых и непривитых отличается. По данным комитета здравоохранения региона, из всех, кто попадает в стационар с коронавирусом, половина - лжевакцинированные.

Поэтому если человек имеет ложный сертификат, то рано или поздно это выяснится. В комитете здравоохранения рекомендовали всем, кто не привит, все же пройти вакцинацию - теперь по-настоящему.

Теперь в регионе другая проблема. Если раньше курян убеждали прививаться, то теперь как в областном центре, так и в районах "недостаточно" пунктов вакцинации. Где-то пишут о склоках в живой очереди за прививкой, где-то - о многочасовом ожидании бесплатного укола.

Открывать дополнительные пункты здесь все же не планируют: ведь для них потребуется перебросить медиков из тех же поликлиник, а заменить их там некем.

Пассажирам нужен QR-код

В Омской области региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции ввел новые ограничения по СОVID-19. Одно из самых обсуждаемых - QR-коды в автобусах и троллейбусах. Уже 30 октября в регионе без них нельзя будет посещать учреждения культуры, кинотеатры, библиотеки, физкультурные учреждения, аквапарки и гостиницы.

- С 20 ноября QR-коды будут введены в торговых центрах, предприятиях общественного питания и в общественном транспорте, - сообщает администрация Омской области.

Вето на проезд без кода вызывало среди омичей особенный резонанс. Понятно, что ввели его из благих намерений - чтобы горожане поторопились сделать прививку от ковида. Ведь заболеваемость в Омской области растет.

Но в то же время общественный транспорт станет недоступен не только для не вакцинированных или не переболевших горожан, но и для тех, кто имеет медотвод от прививки. И если от походов в кино или ресторан можно легко отказаться ради собственной безопасности, то как быть с поездками на работу или, например, к врачу? "Мне запрещена вакцинация по состоянию здоровья, на руках есть официальное заключение из поликлиники. Что мне делать? Ходить на работу пешком через весь город или увольняться?" - задается вопросом омичка Лариса Голубева.

В управлении Роспотребнадзора по Омской области "РГ" не смогли пояснить, как быть в данной ситуации пассажирам с медотводом. Как выяснилось, вводя новые ограничения, местные власти не учли нюансы. Омичи грустно шутят о том, что сами чиновники, по всей видимости, не ездили в общественном транспорте очень давно. Потому что омские автобусы, троллейбусы и трамваи не оснащены пропускной системой. Валидаторы там не установлены до сих пор. И кто и каким образом будет считывать QR-коды у пассажиров, пока непонятно. Особенно в маршрутках, где кондукторов нет.

Кого могут отстранить от работы

Петербуржцы, которые отказываются вакцинироваться по "идейным" соображениям, могут остаться без денег. С 16 ноября работодатели вправе отстранять от работы сотрудников за отказ прививаться от ковида.

Основание - постановление главы петербургского Роспотребнадзора Наталии Башкетовой, согласно которому в ряде сфер должно быть вакцинировано 80 процентов штата. Речь идет об отраслях, представители которых напрямую контактируют с клиентами: образование, здравоохранение, соцобслуживание, торговля и общепит, транспорт, салоны красоты, фитнес-центры и так далее. В этот же список внесены гражданские и муниципальные служащие, а также органы государственной власти и их подведомственные организации. До 15 ноября 80 процентов сотрудников должны привиться однокомпонентной вакциной или получить первый компонент. Исключение делается для тех, кто имеет медицинские противопоказания. Остальных может ждать отстранение от работы, причем без сохранения зарплаты. Работодатели имеют на это полное право.

По словам замруководителя Государственной инспекции труда в Петербурге Марины Андреевой, на практике это будет выглядеть так. Работодатель определяет перечень тех, кто подлежит вакцинации, и издает приказ с указанием сроков. Этот документ должен содержать в том числе и предупреждение о возможности отстранения. Если до 15 ноября включительно кто-то проигнорировал приказ и так и не посетил пункт вакцинации, то уже со следующего дня есть все основания отстранить такого сотрудника от работы.

Отметим, что сейчас Санкт-Петербург переживает бум вакцинации. Неделю назад власти города объявили о введении QR-кодов, обязательных для посещения большинства общественных мест. Поэтому все, у кого их до сих пор нет, бросились делать прививки от COVID-19. По данным Смольного, только за последние сутки вакцинировались первым компонентом 3,3 тысячи петербуржцев. Общее же число горожан, прошедших полный цикл вакцинации, превысило 1,8 миллиона человек.