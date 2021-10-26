Трутнев поручил снизить давление на бизнес в трех регионах Дальнего Востока

Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил главам трех дальневосточных регионов обратить внимание на ситуацию с административным давлением на бизнес.

"Почти каждый четвертый предприниматель на Дальнем Востоке сталкивается с административным давлением. Наибольшее давление отмечают предприниматели, по-прежнему, к сожалению, в Камчатском крае, Приморском крае и Республике Бурятия", - заявил Трутнев на заседании совета ДФО.

Вице-премьер отметил, что ситуация в регионах становится все более прозрачной. "Поэтому мы видим, где контрольно-надзорные полномочия осуществляются не в целях наведения порядка, обеспечения прав граждан, а в каких-то иных целях, и будем предпринимать все меры, чтобы на это реагировать", - подчеркнул Трутнев.