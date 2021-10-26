В Бурятии ввели запрет на банкеты с 30 октября до 7 ноября

В Бурятии запретили проводить банкеты в нерабочие дни - с 30 октября до 7 ноября. Об этом журналистам сообщил глава республики Алексей Цыденов.

- Одно ограничение по банкетам - на период с 30 октября по 7 ноября банкеты и подобные мероприятия приостанавливаются, - сказал он.

Он добавил, что другие ограничения вводить не станут, но посещать заведения общепита, культуры и другие можно будет только по QR-кодам.

Цыденов сказал, что если санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе будет ухудшаться, не исключено введение локдауна.

Напомним, с 1 ноября в Бурятии вводится система QR-кодов. Они потребуются для посещения предприятий общественного питания, саун, соляриев, салонов красоты и так далее.