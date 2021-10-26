В Комсомольске-на-Амуре пустырь превратили в сквер с арт-объектами

Новости

Украина оценила последствия остановки транзита газа после 2024 года 26.10.2021
Илон Маск стал самым богатым человеком в истории 26.10.2021
В Подмосковье занято рекордное число аппаратов ИВЛ в ковидных стационарах 26.10.2021
Пентагон: В Афганистане остается около 450 американцев 26.10.2021
"Газпром" предложил перекрывать газ за самовольное подключение к трубе 26.10.2021
ВСУ впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе 26.10.2021
Обвиняемые в поджоге леса в Анталье россияне отпущены из-под стражи 26.10.2021
Диетологи рассказали о лучшем продукте для хорошего сна 26.10.2021
Пушков назвал причину новых обстрелов Донбасса со стороны ВСУ 26.10.2021
За сутки 32 военнослужащих вылечили от коронавируса 26.10.2021
Видео: Получившая гражданство Наталия Орейро обратилась к россиянам 26.10.2021
Грабежом назвали в РИО решение суда Амстердама о "золоте скифов" 26.10.2021
Молдавия закупит пробную партию газа у Нидерландов 26.10.2021
Музей Победы пригласил Моргенштерна на экскурсию 26.10.2021
Турецкий парламент продлил разрешение на использование армии в Сирии и Ираке 26.10.2021
Депздрав Москвы спрогнозировал пик коронавируса 26.10.2021
Берлин: Сертификация "Северного потока-2" не угрожает газоснабжению ФРГ и ЕС 26.10.2021
Патриарх Кирилл предложил "третий путь" вместо коммунизма и капитализма 26.10.2021
Украина выдала России Игоря Шитого, обвиняемого в присвоении 29 млн рублей 26.10.2021
На Кубани за продажу сертификатов о вакцинации будут увольнять врачей 26.10.2021
Глава Ставрополья рассказал, как переболел коронавирусом 26.10.2021
У жителей Севастополя при выезде из города будут проверять QR-коды 26.10.2021
Роскомнадзор внес Telegram в Реестр социальных сетей 26.10.2021
Портал госуслуг обнаружит поддельные сертификаты о прививке 26.10.2021
Бастрыкин поручил проверить высказывания Моргенштерна о Дне Победы 26.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
26.10.2021 21:50
Рубрика: Экономика

В Комсомольске-на-Амуре пустырь превратили в сквер с арт-объектами

Текст: Юлия Потапова, Татьяна Ткачёва, Александр Филимоненко
Российская газета - Федеральный выпуск № 245(8596)
На пустыре появились пешеходные дорожки, лавочки и арт-объекты. На газонах уложен ковер из рулонного износостойкого травяного покрытия. За порядком следят камеры видеонаблюдения.
В Липецке преобразилась площадь перед спорткомплексом "Звездный". В нем будут тренироваться дети, мечтающие о полетах в космос.. Фото: пресс-служба администрации Липецка В Липецке преобразилась площадь перед спорткомплексом "Звездный". В нем будут тренироваться дети, мечтающие о полетах в космос.. Фото: пресс-служба администрации Липецка
В Липецке преобразилась площадь перед спорткомплексом "Звездный". В нем будут тренироваться дети, мечтающие о полетах в космос.. Фото: пресс-служба администрации Липецка

Теперь это не пустырь, а сквер в центре Комсомольска-на-Амуре. За него горожане проголосовали год назад. А работы вели в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". "Очень здорово, что снесли старые деревья и высадили клены, сирень и даже гортензии. Весной здесь будет очень красиво. Я рад, что город преображается", - рассказал "РГ" житель Комсомольска-на-Амуре Константин Волков.

Фото: Воронежская областная Дума
Воронежская область вложит более миллиарда в благоустройство городов

А в Липецке благодаря нацпроекту и спонсорской помощи "Сбера" группы компаний "Трио" и X5 Retail Group полностью преобразилась площадь перед спорткомплексом "Звездный". В нем будут тренироваться дети, мечтающие о полетах в космос. Идею оформления выбрали сами жители: скамейки сделаны в форме планет, а подсветка "сухого" фонтана напоминает об орбитальных полетах вокруг Земли.

В теплое время года он будет работать ежедневно, а по выходным и в праздники - по особой программе. Зимой вокруг него зальют каток. Рядом - прокат инвентаря и кафе, площадка для игр и занятий спортом с разнообразными снарядами.

А в сквере у фонтана на улице Кирова в Новокузнецке появились фонари, парковые диваны, детский игровой комплекс и пешеходные дорожки. В поселке Каз преобразился Парк ветеранов, в Спасске - Аллея героев, а в Калтане открылся Сквер предпринимателей. Ну а в Кузбассе благоустроили 72 общественных пространства, которые жители выбрали сами.

Всего же в этом году в России привели в порядок почти 33 тысячи городских объектов и придомовых территорий.

Музейный квартал

Победителем V Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений стал оригинальный проект ретропарка "Металлург" в городе Гурьевске Кемеровской области.

А пока рядом с краеведческим музеем разбили Сквер металлургов. Здание бывшей лавки купца Наркиза Ермолаева, построенное в 1909 году, объект культурного наследия и визитная карточка города. Памятник архитектуры регионального значения долго находился в аварийном состоянии. И сейчас по инициативе горожан его восстанавливают. Средства на реставрацию собирали всем миром.

"Обновленный музей станет изюминкой на набережной реки Бачат, - рассказала "РГ" хранитель фондов Гурьевского краеведческого музея Марина Силкина. - В этом году обустроили площадку, установили скамьи, высадили деревья. А в перспективе здесь будет создан музейный квартал. Его частью и, мы надеемся, объектом промышленного туризма станет металлургический завод, построенный в XIX веке. Спрос на экскурсии высок уже сейчас".

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Сибирь ДФО Хабаровский край СФО Кемеровская область Национальные проекты 2019-2024

Главное сегодня

Косачев: Крым никогда уже не будет украинским, с золотом или без
Бастрыкин поручил проверить высказывания Моргенштерна о Дне Победы
Берлин: Сертификация "Северного потока-2" не угрожает газоснабжению ФРГ и ЕС
Минздрав: Число заболевших COVID-19 в России превысило прошлогодний пик
Собянин повысил минимальную пенсию в Москве
Как собственники квартир смогут проверить надежность управляющей компании
ПФР дал рекомендации, как получить наиболее высокую пенсию