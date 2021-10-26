В Комсомольске-на-Амуре пустырь превратили в сквер с арт-объектами

На пустыре появились пешеходные дорожки, лавочки и арт-объекты. На газонах уложен ковер из рулонного износостойкого травяного покрытия. За порядком следят камеры видеонаблюдения.

В Липецке преобразилась площадь перед спорткомплексом "Звездный". В нем будут тренироваться дети, мечтающие о полетах в космос.. Фото: пресс-служба администрации Липецка

Теперь это не пустырь, а сквер в центре Комсомольска-на-Амуре. За него горожане проголосовали год назад. А работы вели в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". "Очень здорово, что снесли старые деревья и высадили клены, сирень и даже гортензии. Весной здесь будет очень красиво. Я рад, что город преображается", - рассказал "РГ" житель Комсомольска-на-Амуре Константин Волков.

А в Липецке благодаря нацпроекту и спонсорской помощи "Сбера" группы компаний "Трио" и X5 Retail Group полностью преобразилась площадь перед спорткомплексом "Звездный". В нем будут тренироваться дети, мечтающие о полетах в космос. Идею оформления выбрали сами жители: скамейки сделаны в форме планет, а подсветка "сухого" фонтана напоминает об орбитальных полетах вокруг Земли.

В теплое время года он будет работать ежедневно, а по выходным и в праздники - по особой программе. Зимой вокруг него зальют каток. Рядом - прокат инвентаря и кафе, площадка для игр и занятий спортом с разнообразными снарядами.

А в сквере у фонтана на улице Кирова в Новокузнецке появились фонари, парковые диваны, детский игровой комплекс и пешеходные дорожки. В поселке Каз преобразился Парк ветеранов, в Спасске - Аллея героев, а в Калтане открылся Сквер предпринимателей. Ну а в Кузбассе благоустроили 72 общественных пространства, которые жители выбрали сами.

Всего же в этом году в России привели в порядок почти 33 тысячи городских объектов и придомовых территорий.

Музейный квартал

Победителем V Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений стал оригинальный проект ретропарка "Металлург" в городе Гурьевске Кемеровской области.

А пока рядом с краеведческим музеем разбили Сквер металлургов. Здание бывшей лавки купца Наркиза Ермолаева, построенное в 1909 году, объект культурного наследия и визитная карточка города. Памятник архитектуры регионального значения долго находился в аварийном состоянии. И сейчас по инициативе горожан его восстанавливают. Средства на реставрацию собирали всем миром.

"Обновленный музей станет изюминкой на набережной реки Бачат, - рассказала "РГ" хранитель фондов Гурьевского краеведческого музея Марина Силкина. - В этом году обустроили площадку, установили скамьи, высадили деревья. А в перспективе здесь будет создан музейный квартал. Его частью и, мы надеемся, объектом промышленного туризма станет металлургический завод, построенный в XIX веке. Спрос на экскурсии высок уже сейчас".