В Приморье медведь напал на сборщика шишек

Нападение медведя на человека произошло в Кавалеровском районе Приморского края. Пострадавший с двумя товарищами собирал кедровую шишку в лесу. У мужчины рваные раны лица, он выжил и находится в больнице в отделении травматологии, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В настоящее время, охотинспекторы проводят проверку, обследуют участок местности, где произошло нападение. По результатам проверки будет принято решение, как поступить с этим медведем дальше. Зачастую животные просто уходят с территории и дальнейшей опасности не представляют", - говорит первый заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Приморского края Алексей Суровый.

Считается, что сейчас в Приморье 4,5 тысячи белогрудых медведей и 3,6 тысячи бурых.