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26.10.2021 11:05
Рубрика: Общество

В Приморье уволили врача за выдачу фальшивых документов о вакцинации

Текст: Ольга Журман

Факт незаконной выдачи документов о прохождении вакцинации лицам, не получившим прививку, выявили в Шкотовской центральной районной больнице. Главного врача медучреждения уволили, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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О махинации с документами стало известно в ходе расследования возбужденного ранее уголовного дела о подделке медицинских книжек и прививочных сертификатов в городе Уссурийске.

"В Шкотовской больнице изъяты документы, свидетельствующие о фиктивном проведении вакцинации от коронавируса 30 гражданам, - говорит руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

По словам министра здравоохранения края Анастасии Худченко, во всех медицинских учреждениях Приморья меры контроля и учета федерального регистра ужесточены и взяты на контроль краевого минздрава.

За подделку, сбыт медицинских справок и прививочных сертификатов от CОVID-19 согласно статье 327 УК РФ предусматривается уголовная ответственности вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.

В регионах Общество Здоровье Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Вакцинация от коронавируса

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