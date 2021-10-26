В Приморье уволили врача за выдачу фальшивых документов о вакцинации

Факт незаконной выдачи документов о прохождении вакцинации лицам, не получившим прививку, выявили в Шкотовской центральной районной больнице. Главного врача медучреждения уволили, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

О махинации с документами стало известно в ходе расследования возбужденного ранее уголовного дела о подделке медицинских книжек и прививочных сертификатов в городе Уссурийске.

"В Шкотовской больнице изъяты документы, свидетельствующие о фиктивном проведении вакцинации от коронавируса 30 гражданам, - говорит руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

По словам министра здравоохранения края Анастасии Худченко, во всех медицинских учреждениях Приморья меры контроля и учета федерального регистра ужесточены и взяты на контроль краевого минздрава.

За подделку, сбыт медицинских справок и прививочных сертификатов от CОVID-19 согласно статье 327 УК РФ предусматривается уголовная ответственности вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.