Верховный суд: Отсутствие маски в магазине - не повод для прощения

Малозначительное правонарушение. Такие правовые позиции выразил Верховный суд России в своем постановлении. Это значит, что нельзя закрыть дело и освободить человека от наказания, мол, подумаешь, какие мелочи. Нет: по нынешним дням это совсем не пустячное нарушение.

Доказать обратное попытался некий житель Якутии. Он был наказан за то, что "в 19 часов 40 минут 20 июля 2020 года в нарушение вышеприведенных норм находился без средств индивидуальной защиты органов дыхания в помещении объекта торговли - магазина". Данный факт не оспаривается.

Однако гражданин попытался убедить людей в мантиях, что его нарушение - пустяк, на который можно закрыть глаза. Действительно, как поясняют эксперты, закон позволяет освобождать человека от ответственности в тех случаях, когда проступок является малозначительным, не причиняющим вреда обществу. Отсутствие маски во время посещения магазина - не тот случай. Надо ли сегодня кому-то объяснять почему?

Верховный суд страны подчеркнул: отсутствие маски во время посещения магазина - не тот случай, когда надо прощать.

"С учетом характера совершенного деяния, фактических обстоятельств настоящего дела судебные инстанции правомерно пришли к выводу об отсутствии в рассматриваемом случае оснований для применения положений статьи 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ("О малозначительности преступления и освобождении от наказания")", - говорится в постановлении суда. Наказание оставлено в силе.

Правда, на практике суды могут иногда ограничиться предупреждением, что тоже является наказанием. Такое возможно при наличии смягчающих обстоятельств. Например, в Иркутской области суд зачел в качестве смягчающего обстоятельства признание вины гражданином, который вечером 9 сентября этого года находился в здании железнодорожного вокзала без маски. В итоге мужчина получил только предупреждение. Но в следующий раз снисхождения уже не будет, так что маску надо носить.

Гораздо строже закон относится к ситуации, когда человек нарушил правила карантина. В свое время Верховный суд России сделал несколько специализированных обзоров, посвященных применению антикоронавирусных правил. В частности, как обращают внимание юристы, поездка на общественном транспорте в час пик для нарушителя карантина может обернуться уголовной статьей.

Как пояснил Верховный суд России, если гражданин, зная о своем заболевании или контакте с заболевшим, нарушает режим изоляции, посещает общественные места, пользуется общественным транспортом и т.п., он может быть привлечен к уголовной ответственности. Условия два: следствию необходимо доказать, что возникла реальная угроза массового заболевания людей. Второе: человек должен официально находиться на карантине, то есть получить соответствующее предписание.

Для прогулок с вирусом предусмотрена специальная статья в УК. Как пояснила член Ассоциации юристов России Венера Шумлянская, поездка на автобусе человека, обязанного соблюдать карантин, не важно, болен он COVID-19 или только контактировал, может стать поводом для уголовного дела только при наступлении негативных последствий или возможности их наступления.

"При этом признак массовости заболевания людей является оценочным признаком, и для определения наличия данного признака преступления судами оцениваются не только количество заболевших людей, но и тяжесть такого заболевания, последствий заболеваний", - говорит она.

В свою очередь, адвокат Ольга Евстропова напоминает, что статья 236 УК наказывает за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Если в результате опасной прогулки никто не погиб, а "всего лишь" вспыхнуло массовое заболевание или только возникла такая угроза, носителя заразы могут отправить за решетку на срок до двух лет. Впрочем, нарушитель карантина может отделаться и наказанием в рамках КоАП, если угрозы не возникло. Допустим, вынес мусор и ни на кого не чихнул. Это нарушение закона, но санкции мягче.

Отсутствие маски нельзя признать малозначительным нарушением

Зато если человек привит, жизнь для него во многих аспектах становится легче. Например, в Вологодской области суд признал, что вакцинированному гражданину необязательно сдавать тест после поездки за границу.

"Как следует из протокола об административном правонарушении, 30 мая 2021 года гражданка О. вместе с супругом авиарейсом прибыла из Армении на территорию Российской Федерации, не прошла лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и не разместила его результаты на Едином портале государственных услуг, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Вологодской области. - По словам гражданки О., до выезда 12.03.2021 г. и 02.04.2021 г. она вместе с супругом прошла вакцинацию от коронавирусной инфекции, поэтому полагала, что лабораторного исследования на COVID-19 ей проходить не надо". Суд подтвердил, что при наличии вакцинации против COVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании COVID-19 проведение лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР не требуется. Оба супруга были освобождены от наказания.