Во Владивостоке эвакуировали 70 человек из-за пожара на рынке

Сообщение о возгорании на рынке на улице Некрасовской во Владивостоке поступило на пульт пожарной охраны во вторник в 10:29 по местному времени.

Прибывшие через восемь минут пожарные расчеты установили, что горит большая часть одноэтажного рынка, и даже обрушилась кровля. Площадь горения составила 700 квадратных метров. 70 человек эвакуированы, десять спасены. Пострадавших нет.

По информации краевого ГУ МЧС, огонь тушили 39 человек личного состава и 11 единиц техники.

Прокуратура Владивостока начала проверку по факту пожара на рынке, сообщает пресс-служба ведомства. Прокурор края Сергей Столяров поручил заняться вопросом городскому прокурору Ивану Иванову.

Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства и причины пожара.