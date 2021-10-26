Как госпрограммы помогают реабилитации Волги

Как государственные программы помогают реабилитации Волги и что еще надо сделать для полного выздоровления главной реки России, корреспонденты "РГ" разбирались вместе с экспертами.

Наши собеседники - Елена Тихомирова, доктор биологических наук, завкафедрой экологии и техносферной безопасности Саратовского технического госуниверситета имени Ю.А. Гагарина, и Юрий Есипов, начальник отдела водных ресурсов по Ульяновской области Росводресурсов, замруководителя Нижне-Волжского бассейнового водного управления.

Многие проблемы Волги призваны решить федеральный проект "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда" и федеральный проект "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология".

Юрий Михайлович, Елена Ивановна, что удалось изменить за время их действия?

Юрий Есипов: Мы участвуем в обоих проектах. Большая работа ведется прежде всего по снижению выбросов. Обновляются и строятся очистные сооружения. Определены 24 места, где будет перехватываться львиная доля вредных сбросов. И надеемся дальше будем двигаться в этом направлении. Эффект уже есть.

Елена Тихомирова: У нас практически не было очистных сооружений в Хвалынске. За два года их построили. В очень плохом состоянии были они в Вольске, где достаточно большие средства вложены в их реконструкцию. Выделяли деньги в Саратове. Так что с этой стороны проблема Волги решается.

Но, согласитесь, мало провести реконструкцию или построить, нужно контролировать ситуацию. Получается?

Елена Тихомирова: В процессе. Современные технологии позволяют создать базу данных экологической системы, которая выявляет возможные риски. Их можно предотвращать или минимизировать. Такие информационно-аналитические платформы создаются для мониторинга за полигонами с отходами. Было бы очень здорово создать такой проект для всей Волги. Уже есть идея объединить вузы волжских регионов на единой информационно-аналитической платформе для решения этой задачи. Но пока она в стадии обсуждения.

Жители волжских городов используют бытовые фильтры для доочистки водопроводной воды. Волга виновата?

Елена Тихомирова: В систему городского водоснабжения поступает экологически безопасная вода. Но дальше попадает в очень изношенные трубы - старые, с трещинами.

При микробиологическом анализе воды, которая взята в домах в разных районах Саратова, мы обнаруживаем то, чего нет в той воде, которая поступает в систему водоснабжения на водозаборе. Понятно, что проблемы городских водопроводных сетей к программе "Оздоровления Волги" отношения не имеют. Но ими можно заниматься и решать в рамках другой федеральной программы "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Но сразу все трубы не заменишь.

Елена Тихомирова: Мы предложили в новых коттеджных поселках, в многоквартирных домах устанавливать на входе сменные фильтры, которые достаточно дешевы и эффективны.

Мы опирались на те разработки, которыми Саратовский технический университет вместе с научно-промышленным предприятием "Лискон" занимается уже более 10 лет, как раз в рамках программы "Чистая вода". Сейчас по разработанной нами технологии в регионе работает уже более трехсот станций по очистке воды.

Что ж, воду мы после обработки пьем. А купаться бывает не очень приятно - появляется зелень, гибнет рыба.

Юрий Есипов: К сожалению, сине-зеленые водоросли беспокоят не только нас. Это беда всех водоемов с медленным течением или с его отсутствием.

Большой форум на эту тему был в Канаде. У нас прошло заседание бассейнового совета, были специалисты от Татарстана до Калмыкии и Астрахани, включая Оренбург. В прошлом году форум был в Казани на уровне ЮНЕСКО. Но эффективных способов решения проблемы пока никто не предложил.

Елена Тихомирова: Подкормкой для таких водорослей являются содержащиеся в сточных водах фосфаты, сульфаты, поверхностно-активные веществ, которые попадают туда вместе с моющими средствами.

Как раз когда мы проводим хорошую очистку стоков, то лишаем сине-зеленые водоросли этой подкормки, замедляем их размножение. Думаю, надо действовать в этом направлении.

Ключевой вопрос

А вобла-то где?

Сергей Викторович, этим летом рыбаки жаловались, что не смогли наловить воблы. Она может совсем исчезнуть?

Сергей Шипулин: Действительно, уровень нерестового запаса воблы подходит к критическому значению. И его дальнейшее падение может привести к исчезновению вида, который потеряет способность к самовосстановлению путем естественного воспроизводства.

Остановить процесс можно. В основном для этого следует обеспечить пропуск производителей воблы к нерестилищам. То есть бороться с браконьерством и другими видами незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла. А также создавать условия на нерестилищах. В первую очередь, естественный водный режим - согласованность термических и уровенных условий, должный объем поступающего в апреле-июле речного стока, достаточная продолжительность половодья и другие.

Под угрозой исчезновения находятся вобла и щука, только за счет искусственного воспроизводства держатся белуга и белорыбица

Какие еще виды рыб потеряет Волга, если ничего не делать?

Сергей Шипулин: Под угрозой находятся все промысловые и краснокнижные виды, которые обладают высокой потребительской ценностью, с одной стороны, и которые сильно зависят от человеческой деятельности - с другой. Кроме воблы, в зоне риска щука, дающая высоко ценимый продукт - икру. На минимальном уровне, в "красной зоне", только за счет искусственного воспроизводства поддерживается численность популяций белуги и белорыбицы.

Подготовила Наталья Коротченко

Мнение

Клева не будет

Сергей Шипулин, заместитель руководителя волжско-каспийского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии:

- К сожалению, управляемый человеком водный режим Волги остается далеким от естественного режима, необходимого для размножения рыб и пополнения их запасов.

В некоторые годы мы наблюдаем настолько экстремальное маловодье, что оно вызывает катастрофические последствия для запасов рыб. Кроме мероприятий по улучшению условий обитания и естественного воспроизводства рыб, другим направлением является их искусственное воспроизводство. Но до сих пор оно очень слабо представлено в нацпроекте "Экология". Говоря о восстановлении рыбных запасов, мы имеем в виду не столько узкие интересы рыбохозяйственной отрасли, но прежде всего интересы большого количества наших соотечественников - рыболовов-любителей. Миллионы их ежегодно посещают Волго-Ахтубинскую пойму и дельту Волги.

Необходимо усиливать включение в нацпроект "Экология" мероприятий, связанных с искусственным воспроизводством водных биоресурсов, а это прежде всего модернизация существующих и строительство новых рыбоводных предприятий. Надо увеличить выпуск молоди искусственного воспроизводства для пополнения запасов рыб в естественных водоемах и водотоках. А при регулировании водного режима интересы обеспечения естественного воспроизводства рыб должны находиться на первом месте.

Одновременно необходимо обращать внимание и на примыкающие участки суши - водосборные бассейны рек, в том числе пойменных лесов, нерестовых полос. В последние годы обращает на себя внимание загрязнение воды пестицидами, используемыми в сельском хозяйстве, случаи загрязнения вод нефтепродуктами.

Продолжает оставаться крайне сложной водохозяйственная обстановка, определяемая управлением режимами работы водохранилищ. По-прежнему процветает ННН-промысел - браконьерство, добивая сохранившиеся рыбные запасы. Чтобы со всем этим справиться, необходимо наладить систему мониторинга ситуации и пресечения нарушений, возможно, на новых цифровых платформах. Хочу напомнить: на пике развития Волго-Каспий обеспечивал улов до полумиллиона тонн различных видов рыб, в том числе особо ценных осетровых и сиговых.