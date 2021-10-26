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26.10.2021 21:55
Рубрика: Экономика

Как стать предпринимателем или экспертом инновационных проектов

Текст: Константин Бахарев, Оксана Ильина
Российская газета - Федеральный выпуск № 245(8596)
Как стать предпринимателем? Очень просто. Сегодня во многих регионах страны реализуются 244 программы по обучению бизнес-компетенциям школьников, молодых людей до 30 лет, а также граждан старше 45 лет, безработных, людей с ограниченными возможностями, воспитанников детдомов.

В Кировской области в центре "Мой бизнес" научат бизнесу в социальной сфере. Работа эта ведется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

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Анна Безденежных, руководитель центра дополнительного образования из Кирова, села за парту, чтобы понять, как развивать любимое дело. "Мы помогаем раскрыть потенциал детей. Например, курс "Развитие мышления" учит не бояться тестов, экзаменов и контрольных", - пояснила Анна.

Многие участники программы теперь входят в Реестр социального предпринимательства региона, а их лучшие проекты - главные претенденты на получение гранта в 500 тысяч рублей. Проект Анны - среди них.

"Минэкономразвития России прием заявок на гранты продлен до 31 декабря", - сообщила замминистра торговли области Лариса Агалакова.

В Пермском крае благодаря нацпроекту можно пройти образовательную программу подготовки экспертов инновационных проектов. Она рассчитана на двенадцать недель.

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Предполагается, что по итогам программы будут аккредитованы более 200 экспертов по таким направлениям, как цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, а также биотехнологии и ресурсосберегающая энергетика.

Для удобства программа разбита на четыре модуля, разработан удобный график. Заниматься надо три часа в неделю. Те, кто успешно пройдет аттестацию, получат удостоверение о повышении квалификации. Участие в программе позволит стать членом закрытого экспертного сообщества и получить возможность стать аккредитованным экспертом Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

В регионах Экономика Бизнес Малый бизнес Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Пермский край ПФО Кировская область ПФО Пермский край Национальные проекты 2019-2024

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