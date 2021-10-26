Самарская область укрепила позиции в рейтинге научно-технологического развития

"РИА Рейтинг" опубликовало итоги научно-технологического развития субъектов РФ по итогам 2020 года. Самарская область, как и в 2019 году, вошла в первую десятку регионов, заняв шестое место. Итоговый индекс региона составил 60,64%.

В качестве исходных данных для анализа научно-технологического развития региона использовались показатели Росстата, характеризующие состояние сферы науки и технологий в регионах: наличие и характеристики материальной базы, являющейся фундаментом научно-технического прогресса, наличие и характеристики человеческих ресурсов, задействованных в рассматриваемой сфере, а также эффективность и масштаб научно-технологической деятельности.

Итоговое значение рейтинга рассчитывается, исходя из анализа 19 показателей, объединенных в четыре группы: "Человеческие ресурсы", "Материально-техническая база", "Эффективность научно-технологической деятельности" и "Масштаб научно-технологической деятельности".

Создание условий для высокотехнологичных компаний и стартапов, способных внести свой вклад в развитие промышленных производств и всего региона в целом - важный вектор Стратегии лидерства, разработанной по поручению губернатора Дмитрия Азарова совместно с жителями губернии. "Для нас создание новых производственных мощностей и повышение производительности существующих - это не самоцель, а средство повышения уровня и качества жизни людей. Мы смотрим на инвестиции, прежде всего, с точки зрения создания новых высокопродуктивных и высокооплачиваемых рабочих мест. Человекоцентричность - вот ключевой принцип нашего планирования во всех сферах, и экономика здесь не исключение", - подчеркнул в своем послании глава региона.

Самарская область активно укрепляет свой статус технологически развитого региона. Губерния год за годом демонстрирует динамичное развитие в научно-технологической сфере. В регионе создана мощная инфраструктурная база для генерирования и реализации инновационных идей: это вузы, выпускающие квалифицированных специалистов; "Точки кипения", созданные на базе университетов в Самаре и Тольятти, как площадки для взаимодействия представителей сферы образования, власти и бизнеса; научно-образовательный центр "Инженерия будущего", который может стать площадкой для развития инноваций и работы инвесторов.

- Сегодня мы уделяем большое внимание развитию инновационных предприятий, стартапов с их уникальными высокотехнологичными разработками. Для этого внедряем инструменты поддержки, позволяющие "выращивать" инновационные идеи до готового продукта, его вывода на рынок, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Мы помогаем нашим молодым разработчикам привлекать финансирование, в том числе - федеральных институтов развития. Вместе с региональными мерами это позволяет получить максимально быстрый результат. С каждым годом в Самарской области появляется все больше проектов, которые могут быть интересны не только внутри региона, но и за его пределами. Поэтому мы с радостью презентуем их гостям губернии и потенциальным инвесторам.

Активно работают в регионе институты развития высокотехнологического бизнеса. В первую очередь, это технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина", благоприятная среда для развития инновационного предпринимательства. Площадка оказывает всестороннюю экспертную поддержку резидентам на всех стадиях проектной деятельности: от идеи до получения опытного образца и вывода продукта на рынок. "Жигулевская долина" является региональным оператором Фонда "Сколково". Благодаря этому у резидентов есть возможность принять участие в акселерационных программах Фонда, получить содействие в привлечении инвестиций, при встраивании в технологические цепочки крупного бизнеса.

На базе технопарка также действует бизнес-инкубатор, где исследователи могут разместить свои офисы, а специалисты управляющей компании - предоставить им целый спектр услуг по консультированию.

На протяжении последних трех лет "Жигулевская долина" входит в число лучших технопарков страны Национального рейтинга технопарков России. Сегодня на площадке работают более 260 компаний, которые являются основой инновационного развития региона. Резиденты технопарка создали уже более 2,2 тысяч рабочих мест для жителей Тольятти и продолжают успешно развивать свои проекты.

Областные власти развивают инструменты внедрения новых технологий в производственную практику. В регионе реализуется специальная мера поддержки стартапов, отвечающих запросам Куйбышевской железной дороги. Проекты, отобранные экспертами компании и регионального Минэкономразвития, получают гранты для последующего внедрения разработок в инфраструктуру КбшЖД.

Поддерживать инноваторов и помогать амбициозным талантливым людям реализовывать идеи, призван региональный институт StartupSamara - один из самых успешных проектов в России по выстраиванию инновационной экосистемы. Команда StartupSamara организует акселерационные программы, школы бизнес-ангелов и другие мероприятия для молодых ученых, нацеленные на повышение компетенций по коммерциализации идей и разработок. Напомним, в Самарской области всестороннюю поддержку бизнесу в режиме "одного окна" оказывает Агентство по привлечению инвестиций.

Справка "РГ"

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