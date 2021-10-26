Самарская область укрепила позиции в рейтинге научно-технологического развития

Новости

В России начали делать прививки от COVID-19 кормящим матерям 18:02
Граждан Узбекистана пустят на российские стройки только привитыми 17:58
СМИ: Режиссер "Аритмии" Борис Хлебников госпитализирован с COVID 17:31
Терапевт Минздрава рассказала, как провести нерабочую неделю с пользой 17:23
На mos.ru заработала услуга по вывозу ненужных вещей 17:20
Видео: В Вологде подозреваемой в убийстве девочки предъявили обвинение 17:16
В Минздраве готовят 14-ю версию временных рекомендаций по лечению COVID-19 17:09
Россия перенесет часть пусков ракет на космодром Куру 17:03
Жильцы дома в Балтийске жаловались на запах газа за час до взрыва 16:55
Гутерриш: Мир движется к климатической катастрофе 16:52
Власти Крыма решили не выставлять блокпосты на въездах на полуостров 16:46
Видео: Филипп Киркоров и Dava "сыграли в кальмара" 16:45
Цена российской нефти Urals в Европе сократила отставание от Brent 16:41
В Балтийске расселят жильцов дома, где взорвался газ 16:40
В трех городах Хакасии остановят движение общественного транспорта 16:39
Российским туристам в Египте уменьшили время отдыха на один час 16:38
Во Франции произошел сбой в работе следящих за преступниками браслетов 16:37
Задержан экс-чиновник, заказавший убийство прокурора Югры 21 год назад 16:30
Топ-10 недели на "КиноПоиске" возглавила "Игра в кальмара" 16:27
Вильфанд предупредил об экстремальных морозах предстоящей зимой 16:25
Немцы начали заправляться в соседних странах из-за резкого роста цен на бензин 16:18
Главный инфекционист рассказал, как уменьшить риск смерти от COVID-19 16:17
Google грозит 12 млн рублей штрафа за отказ удалять запрещенный контент 16:16
МВД: Взрыв в Балтийске мог произойти из-за утечки газа в доме 16:15
Банк России рассказал, кому станет сложнее взять кредит 15:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
26.10.2021 17:30
Рубрика: Власть

Самарская область укрепила позиции в рейтинге научно-технологического развития

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
"РИА Рейтинг" опубликовало итоги научно-технологического развития субъектов РФ по итогам 2020 года. Самарская область, как и в 2019 году, вошла в первую десятку регионов, заняв шестое место. Итоговый индекс региона составил 60,64%.
Фото: Минэкономразвития Самарской области Фото: Минэкономразвития Самарской области
Фото: Минэкономразвития Самарской области

В качестве исходных данных для анализа научно-технологического развития региона использовались показатели Росстата, характеризующие состояние сферы науки и технологий в регионах: наличие и характеристики материальной базы, являющейся фундаментом научно-технического прогресса, наличие и характеристики человеческих ресурсов, задействованных в рассматриваемой сфере, а также эффективность и масштаб научно-технологической деятельности.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
Дмитрий Богданов представил итоги и прогнозы развития Самарской области

Итоговое значение рейтинга рассчитывается, исходя из анализа 19 показателей, объединенных в четыре группы: "Человеческие ресурсы", "Материально-техническая база", "Эффективность научно-технологической деятельности" и "Масштаб научно-технологической деятельности".

Создание условий для высокотехнологичных компаний и стартапов, способных внести свой вклад в развитие промышленных производств и всего региона в целом - важный вектор Стратегии лидерства, разработанной по поручению губернатора Дмитрия Азарова совместно с жителями губернии. "Для нас создание новых производственных мощностей и повышение производительности существующих - это не самоцель, а средство повышения уровня и качества жизни людей. Мы смотрим на инвестиции, прежде всего, с точки зрения создания новых высокопродуктивных и высокооплачиваемых рабочих мест. Человекоцентричность - вот ключевой принцип нашего планирования во всех сферах, и экономика здесь не исключение", - подчеркнул в своем послании глава региона.

Самарская область активно укрепляет свой статус технологически развитого региона. Губерния год за годом демонстрирует динамичное развитие в научно-технологической сфере. В регионе создана мощная инфраструктурная база для генерирования и реализации инновационных идей: это вузы, выпускающие квалифицированных специалистов; "Точки кипения", созданные на базе университетов в Самаре и Тольятти, как площадки для взаимодействия представителей сферы образования, власти и бизнеса; научно-образовательный центр "Инженерия будущего", который может стать площадкой для развития инноваций и работы инвесторов.

- Сегодня мы уделяем большое внимание развитию инновационных предприятий, стартапов с их уникальными высокотехнологичными разработками. Для этого внедряем инструменты поддержки, позволяющие "выращивать" инновационные идеи до готового продукта, его вывода на рынок, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Мы помогаем нашим молодым разработчикам привлекать финансирование, в том числе - федеральных институтов развития. Вместе с региональными мерами это позволяет получить максимально быстрый результат. С каждым годом в Самарской области появляется все больше проектов, которые могут быть интересны не только внутри региона, но и за его пределами. Поэтому мы с радостью презентуем их гостям губернии и потенциальным инвесторам.

Активно работают в регионе институты развития высокотехнологического бизнеса. В первую очередь, это технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина", благоприятная среда для развития инновационного предпринимательства. Площадка оказывает всестороннюю экспертную поддержку резидентам на всех стадиях проектной деятельности: от идеи до получения опытного образца и вывода продукта на рынок. "Жигулевская долина" является региональным оператором Фонда "Сколково". Благодаря этому у резидентов есть возможность принять участие в акселерационных программах Фонда, получить содействие в привлечении инвестиций, при встраивании в технологические цепочки крупного бизнеса.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
В "Жигулевской долине" создали сервис оптимизации логистики для доставки грузов

На базе технопарка также действует бизнес-инкубатор, где исследователи могут разместить свои офисы, а специалисты управляющей компании - предоставить им целый спектр услуг по консультированию.

На протяжении последних трех лет "Жигулевская долина" входит в число лучших технопарков страны Национального рейтинга технопарков России. Сегодня на площадке работают более 260 компаний, которые являются основой инновационного развития региона. Резиденты технопарка создали уже более 2,2 тысяч рабочих мест для жителей Тольятти и продолжают успешно развивать свои проекты.

Областные власти развивают инструменты внедрения новых технологий в производственную практику. В регионе реализуется специальная мера поддержки стартапов, отвечающих запросам Куйбышевской железной дороги. Проекты, отобранные экспертами компании и регионального Минэкономразвития, получают гранты для последующего внедрения разработок в инфраструктуру КбшЖД.

Поддерживать инноваторов и помогать амбициозным талантливым людям реализовывать идеи, призван региональный институт StartupSamara - один из самых успешных проектов в России по выстраиванию инновационной экосистемы. Команда StartupSamara организует акселерационные программы, школы бизнес-ангелов и другие мероприятия для молодых ученых, нацеленные на повышение компетенций по коммерциализации идей и разработок. Напомним, в Самарской области всестороннюю поддержку бизнесу в режиме "одного окна" оказывает Агентство по привлечению инвестиций.

Справка "РГ"

Рейтинговое агентство РИА Рейтинг входит в медиагруппу МИА "Россия сегодня" и специализируется на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран.

Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

Главное сегодня

Минздрав: Число заболевших COVID-19 в России превысило прошлогодний пик
Захарова назвала выгодной НАТО антироссийскую истерию Киева
Кабмин выделил свыше 56 млрд рублей на поддержку здравоохранения в России
Песков: В Москве нет и не планируется локдауна
В Новой Москве убит бывший замначальник ГУЭБ МВД России
О чем рассказал Владимир Путин на Валдайском форуме
Верховный суд разъяснил: Долговые выплаты можно индексировать