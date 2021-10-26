Саратовский институт стекла собрание кредиторов признало банкротом

Саратовский институт стекла (СИС) - одно из лидирующих предприятий в промышленности региона - в результате реализации крупного инвестиционного проекта пришло к банкротству.

Объем требований кредиторов к заводу превышает 1,45 миллиарда рублей. Год назад на предприятии была введена процедура конкурсного наблюдения, сейчас она подходит к завершению. Собственники и руководство предприятия подготовили проект мирового соглашения, по которому обещают погасить долги.

Между тем 2 ноября арбитражный суд должен рассмотреть решение собрания кредиторов о введении на предприятии конкурсного производства. Если события пойдут по этому пути, не исключено, имущество завода будет распродано и производство прекратит существование. Кроме того, работы лишатся более семисот человек.

В крутое пике предприятие вошло в ходе реализации крупного инвестпроекта по производству стекла для авиационной промышленности. Завод получил более миллиарда рублей кредитов на модернизацию производства. В декабре 2018 года в СИС была установлена новая линия по выпуску стекла, а накануне в строй ввели новую стеклоплавильную печь.

Как сообщало в то время областное министерство промышленности, проект планировалось завершить к 2023 году, в результате объем производства стекла должен был увеличится со 160 до 350 тонн в сутки.

Руководство Саратовского института стекла подготовило проект мирового соглашения на основе бизнес-модели, которая позволит рассчитаться с долгами уже к 2024 году

Вдобавок предприятие расширяло линейку выпускаемой продукции: в частности, осваивало производство спецстекла для авиационной промышленности с повышенной прочностью и увеличенным светопропусканием. По данным предприятия, ранее подобная продукция в стране не производилась.

Однако в начале 2019 года из-за аварии в работе произошел серьезный сбой. Как объясняют теперь на заводе, строительный материал, поступивший для возведения печи, оказался некачественным, и она частично разрушилась. Повлияли на ситуацию еще и перебои с поставками электроэнергии, из-за чего произошла остановка непрерывного производства листового стекла.

По словам директора института Александра Жималова, все возникшие проблемы удалось решить, однако за время простоя накопилась изрядная сумма невыплаченных процентов по кредитам, а также возникла задолженность за газ и электроэнергию.

Как рассказала руководитель группы антикризисного управления Татьяна Колбина, завод попытался добиться реструктуризации долгов и отсрочки платежей, однако финансовые организации навстречу Саратовскому институту стекла не пошли и запустили процедуру банкротства.

В октябре прошлого года завод признали банкротом и ввели процедуру внешнего наблюдения. За прошедший год руководство предприятия подготовило проект мирового соглашения. В его основу легла бизнес-модель, которая позволит рассчитаться с долгами уже к 2024 году. Как считает руководство завода, реализовать ее удастся, если на производстве будет ведена процедура внешнего управления.

Однако прошедшее в минувшую пятницу собрание кредиторов выступило за открытие на предприятии конкурсной процедуры, которая может привести к распродаже его имущества.

Как считает нынешний арбитражный управляющий Саратовского института стекла Александр Нудельман, при продаже заводских объектов кредиторы максимум смогут получить от 20 до 40 процентов причитающейся им задолженности.

Как сообщили в пресс-службе госкорпорации ВЭБ.РФ, процедура банкротства направлена на финансовое оздоровление завода. "Конечная цель - очистить предприятие от долгов, реализовав залоговое имущество профильному инвестору, который сохранит работу предприятия и его коллектив", - говорится в комментарии госкорпорации.

Как отметили в госкомпании, на протяжении всего действия кредитного договора, заключенного еще в 2015 году, заемщик платил по кредиту не вовремя. В госбанке считают, что финансовая модель в мировом соглашении, предложенном Саратовским институтом стекла, содержит "слишком оптимистичные прогнозы по стоимости продукции завода", в то же время условия для дальнейшего погашения задолженности кредитор считает приемлемыми.

"ВЭБ.РФ рассматривает возможность заключения мирового соглашения, но решение должно быть принято всеми кредиторами. Пока не все его согласовали. При этом заключение мирового соглашения возможно на любом этапе конкурсного производства", - сообщили в пресс-службе.

Как объяснил корреспонденту "РГ" депутат городской думы Саратова Виктор Марков, имеющий большой опыт работы арбитражным управляющим, сейчас вся арбитражная практика и нормативные документы ориентированы на то, что при конкурсном производстве выпуск продукции прекращается, а имущество предприятия распродается. К тому же после остановки непрерывного стекольного производства на саратовском предприятии для возобновления его работы потребуются громадные финансовые вливания.

- Если кредиторы действительно собираются сохранить производство, для меня загадка, почему они не приняли решение о внешнем управлении, которое могло бы помочь решить проблему с выплатой задолженности, в том числе и путем реализации залогового имущества инвестору, если таковой найдется, - считает Виктор Марков.

Когда номер был сверстан, мы получили дополнительный комментарий ВЭБ.РФ.

Комментарий

Александр Иванов, управляющий директор блока по управлению проектами в сфере недвижимости и работе с активами ВЭБ.РФ:

- ВЭБ.РФ всегда ориентирован на социальную повестку. Мы заинтересованы и будем настаивать на том, чтобы рабочий коллектив сохранился и продолжал свою деятельность. Отмечу, что дело о банкротстве Саратовского института стекла было инициировано не ВЭБ.РФ, а иными коммерческими кредиторами. Завод накопил существенный объем кредиторской задолженности, с которой не смог справиться. Арбитражный управляющий, назначенный судом для проведения процедуры наблюдения, был номинирован этими кредиторами.

Действительно, на собрании кредиторов в минувшую пятницу было принято решение о введении конкурсного производства и признании должника банкротом.

При этом конкурсное производство не имеет цель остановить работу Саратовского института стекла. Стеклоплавильное производство, как любое предприятие, связанное с непрерывным производственным циклом, должно функционировать даже в условиях банкротства. И у нас как кредитора планов остановить производство или сократить объемы выпускаемой продукции нет. Работающее предприятие гораздо привлекательнее для любого инвестора, поскольку не нужно тратить ресурсы на его перезапуск.

Почему собрание кредиторов поддержало конкурсное производство, а не внешнее управление? Внешнее управление предполагает наличие четкого плана выхода из банкротства, иначе суд его просто не утвердит. Предложения нынешнего арбитражного управляющего невыполнимые, реализовать это план в таком виде практически невозможно. В него заложены очень оптимистичные предпосылки: рост EBITDA (прибыль до вычета налогов, выплат по кредитам и амортизации оборудования - А.К.) почти в два раза. В текущих условиях рынка и при нынешнем положении предприятия это нереально.

С самого начала мы смотрели не на реабилитационную процедуру, а на мировое соглашение как на возможность выхода из этой ситуации. Мировое соглашение предусматривает предоставление большего времени на оздоровление предприятия, чем это допускается при внешнем управлении. И при заключении мирового соглашения предложенная модель оздоровления предприятия может стать выполнимой.

Однако одно из основных условий по закону при заключении мирового соглашения - согласие всех залоговых кредиторов. Мы готовы рассмотреть это мировое соглашение, но второй залоговый кредитор пока обратную связь на этот счет не дал.

Два обстоятельства, неисполнимость плана внешнего управления и отсутствие согласования всеми залоговыми кредиторами мирового соглашения, определили необходимость перехода к конкурсному производству с сохранением операционной деятельности предприятия.

В данной ситуации решение о введении конкурсного производства носит технический характер. На предприятии будет работать арбитражный управляющий, которого номинировал ВЭБ.РФ, это позволит сохранить предприятие и продолжить диалог со вторым залоговым кредитором о возможности заключения мирового соглашения. Добиться того, чтобы предприятие стало приносить операционную прибыль.