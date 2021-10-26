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26.10.2021 12:21

В Башкирии повысили размер налогового инвествычета

Текст: Гульназ Данилова (Уфа)
Российская газета - Экономика Поволжья № 244(8595)
Депутаты Госсобрания Башкирии приняли законопроект, увеличивающий размер инвестиционного налогового вычета (ИНВ) с нынешних 50 процентов до максимально установленных Налоговым кодексом РФ 90 процентов. При этом ставку для определения величины инвестиционного налогового вычета снижают с 12,5 процента до десяти.

Такие параметры, как отметила министр финансов республики Лира Игтисамова, приняты в крупнейших субъектах страны. Они служат стимулом для инвестиционной деятельности, модернизации основных фондов.

Фото: Сергей Михеев
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Выпадающие доходы от применения ИНВ оцениваются максимум в два миллиарда рублей. Министр финансов заверила, что эту потерю бюджет компенсирует за счет других налогов - НДФЛ, на прибыль, на имущество организаций.

- Закон о применении инвестиционного налогового вычета распространяется на все категории налогоплательщиков, - подчеркнула Лира Игтисамова. - Льготой могут воспользоваться организации, относящиеся к обрабатывающей промышленности, сельскому хозяйству, санаторно-курортной системе, транспортной отрасли, а также участники национального проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости".

Однако следующая ремарка относительно того, что дополнительно расширяется перечень льготоприобретателей за счет организаций, занимающихся добычей нефти и производством нефтепродуктов, которые уже и сейчас вправе воспользоваться льготой как реализаторы приоритетных инвестиционных проектов, вызвала бурную реакцию народных избранников.

- Почему решили давать льготы через этот закон, а не через включение в приоритетные инвестиционные проекты, когда каждый из них можно "разобрать" и посмотреть, насколько он эффективен и какую пользу несет для республики? - задался вопросом депутат Вадим Старов.

Его коллега Рустем Ахунов предположил, что за три года было предоставлено немало самых разных льгот. Тем самым создаются неравные условия для участников рынка. Такой подход нуждается в пересмотре в сторону поддержки "малышей", которые очень остро в ней нуждаются.

- С одной стороны, мы видим дефицит бюджета, берем кредиты, с другой - недобираем с бизнеса, предоставляя льготы одним и оставляя других в прежних условиях, - сказал он.

На это министр Игтисамова ответила, что минфин ежегодно проводит оценку эффективности налоговых льгот. Если они признаются неэффективными, то их либо отменяют, либо корректируют, и узнать об этом можно на сайте.

- Озвученная сумма выпадающих доходов в два миллиарда рублей - это предельная цифра, - объяснила министр. - В 2020 году, по предварительным данным, она, например, составила 36 миллионов рублей. Если льгота поможет увеличить объемы добычи нефти, то соответственно вырастет налогооблагаемая база по всем видам доходов. Кроме того, бюджет получит и дивиденды от госпакета акций "Башнефти".

Председатель комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям Госсобрания РБ Рида Субханкулова подчеркнула, что доля нефтяной отрасли в основных фондах составляет не менее 40 процентов.

Этот довод стал решающим при голосовании: 80 депутатов поддержали законопроект, 20 были против.

В регионах Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

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