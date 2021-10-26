В Башкортостане началась кампания по вакцинации трудовых мигрантов

Ежегодно в регион прибывает свыше 150 тысяч иностранных граждан. И даже в период ограничений перемещения, по разным данным, в республике могут находиться на легальном и нелегальном положении от 20 до 40 тысяч иностранцев. И сегодня, когда в Башкирии ежедневно регистрируют более 600 случаев заражения коронавирусом, как нельзя остро встал вопрос вакцинации этой категории людей.

- На первом этапе для вакцинации иностранцев закупили более десяти тысяч доз "Спутник Лайт". Однако если поток желающих вакцинироваться будет больше, организация приобретет дополнительные партии вакцин, - сказал главврач "ЦТМ-Медицина" Раян Мигранов.

Пока с 27 сентября сделано чуть больше тысячи прививок. Причин тому, по мнению медика, несколько. В первую очередь финансовая: за вакцину иностранцу, в отличие от граждан России, нужно заплатить. И пусть сумма небольшая - 2500 рублей для тех, кто обратился лично, 1250 рублей для иностранных студентов, - но для трудовых мигрантов и она может показаться весомой. Во-вторых, иностранцы везут с собой липовые справки о том, что сделали прививку на родине. Но речь идет в основном о китайских вакцинах, не признанных в РФ, да и предъявляемые медицинские документы не проходят проверку на официальных сайтах, где можно удостовериться, что человек действительно вакцинирован. Так, во время визита делегации Узбекистана в октябре этого года в многофункциональный миграционный центр Уфы депутат Законодательного собрания Олий Мажлиса Лейли Сейтова прямо на приеме выявила у одного из соотечественников поддельный сертификат о вакцинации против COVID-19, который тот привез из дома.

Еще одна причина - замкнутость национальных общин и ограниченные социальные связи.

Улоджон Суйменов уже не первый год приезжает на работу в Башкортостан из Узбекистана. Он строитель: возводит и отделывает коттеджи в пригородах Уфы. Уже несколько дней он не может попасть в крупнейший строительный магазин, чтобы приобрести материалы - на входе строгая проверка прививочных сертификатов и удостоверений личности. Наниматель узбекской бригады очень недоволен и грозится найти новых работников, если нынешние не решат вопрос с вакцинацией. Этот аргумент подействовал: Суйменов сам пришел в миграционный центр прививаться и привел еще четырех членов бригады.

Их соотечественник Расуль Тахитджонов в очереди на прививку оказался из-за того, что не смог навестить родственников, которые работают в Туймазах. На автовокзале ему не продали билет без сертификата о вакцинации. Земляки подсказали, что иностранцев прививают в миграционном центре. Теперь Расуль сможет попасть не только в Туймазы, но и на рынки: с 25 октября невакцинированным путь туда заказан.

- Пройти вакцинацию "Спутником Лайт" в "ЦТМ-Медицина", расположенном в многофункциональном миграционном центре, могут все желающие мигранты. Процедура отработана, - уверяет Раян Мигранов. - До пандемии мы прививали мигрантов от кори, теперь - и от COVID-19. Прежде чем получить вакцину, иностранец проходит регистрацию и прием у врача.