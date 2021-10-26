В Ижевске троллейбус с пассажирами врезался в столб

В Ижевске троллейбус попал в ДТП. Водитель не справился с управлением на скользкой дороге и врезался, сначала в световую опору, а потом в торговый павильон.

В момент столкновения в салоне находились пассажиры. Троллейбус подъезжал к остановке общественного транспорта.

Два человека, женщины 1956 и 1959 годов рождения, от удара упали и получили ушибы . Им понадобилась медицинская помощь. Пострадавших отправили в больницу, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД МВД по Удмуртии.

В ночь с понедельника на вторник в Ижевске серьезно похолодало. О возможном снегопаде и гололеде транспортников и автомобилистов республиканская ГИБДД предупреждала накануне.