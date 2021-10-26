В Набережных Челнах при взрыве газа обрушилось два этажа дома

Спасатели разбирают завалы от взрыва газа в пятиэтажном доме в Набережных Челнах. Медики городской больницы борются за жизнь четверых пострадавших, включая двоих детей. Их удалось извлечь из-под бетонных обломков в первые часы.

Как сообщил "РГ" руководитель пресс-службы республиканского ГУ МЧС Андрей Родыгин, сообщение о ЧП на улице Татарстан поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 17 часов 30 минут. Предварительно взрыв произошел в квартире на четвертом, предпоследнем, этаже в середине панельной постройки. В результате обрушились перекрытия и пятый этаж буквально сложился, уничтожив шесть квартир. В них проживали 14 человек.

Корреспондент ИА Татар-Информ в то время оказался рядом. Как ему рассказала жительница дома Гузель, она в тот момент находилась дома. Внезапно почувствовала сильный толчок, затряслись стены и окна. "Мне показалось, что вот-вот вылетят окна. Я не сразу поняла, что это такое. Потом дошло, что это был взрыв".

Мощность взрыва была настолько сильна, что обломки разлетелись на сотни метров. Постройка находится рядом с автодорогой. На появившихся в Сети записях с автомобильных видеорегистраторов видно, как после сильного толчка и оглушительного грохота на остановившиеся на светофоре машины падают куски бетона. По словам очевидцев, стоявшие на остановке общественного транспорта люди еле увернулись от летевших в них обломков.

Спасатели, прибывшие в считаные минуты, первыми вытащили двух братьев - 17 и 11 лет. Затем спасатели добрались до мужчины 1951 года рождения. Последней извлекли девушку 1999 года рождения. Чтобы спасти ее, специалистам МЧС понадобилось гидравлическое оборудование. Остальные жители пятиэтажки смогли выбраться сами или с помощью спасателей. Всего было эвакуировано 32 человека. Через три часа после взрыва в ГУ МЧС по РТ сообщили, что под завалами больше нет людей.

Обошлось без жертв. Четыре человека с тяжелыми повреждениями находятся в больнице

У четырех пострадавших множественные повреждения, заявили в минздраве РТ. Трое находятся в реанимации.

Как рассказал заместитель руководителя исполкома автограда Илья Зуев, жильцов многоэтажки разместили в одной из гостиниц, им обеспечили горячее питание, а также необходимую медицинскую и психологическую помощь.

По предварительным данным, эпицентром трагедии стала квартира 70-летнего мужчины. По словам соседей, вероятной причиной послужила установка натяжных потолков. Установить все обстоятельства взрыва предстоит следователям. В региональном управлении СК РФ возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.