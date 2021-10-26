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26.10.2021 11:36

В Нижнем Новгороде прошел II международный НR-summit

Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Экономика Поволжья № 244(8595)
С 20 по 22 октября прошло около 80 панельных дискуссий, круглых столов и мастер-классов. Эксперты обсудили ключевые проблемы, поделились лучшими практиками "охотников за головами".
Фото: Антон Дерябин Фото: Антон Дерябин
Фото: Антон Дерябин

- Одна из важнейших тем - трудоустройство молодых специалистов. Мы оценили новые форматы взаимодействия между вузами, молодежью и работодателями. Например, Центр компетенций, где студентам помогут понять, каких навыков им не хватает для успешного трудоустройства, и подобрать нужное обучение для восполнения таких навыков, - отметил на открытии замгубернатора Нижегородской области Андрей Бетин.

Фото: Администрация Липецкой области
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В Центре любой студент может оценить, насколько он хорош как управленец и что нужно "прокачать", чтобы стать настоящим лидером. Для него построят профиль, на основе которого эксперты подбирают образовательные программы.

Вузы не забывают и про взрослых. Так, по словам ректора Нижегородского лингвистического университета (НГЛУ) Жанны Никоновой, вуз в рамках нацпроекта "Новые возможности для каждого" обучил уже свыше 15 тысяч человек иностранным языкам, повысив тем самым их конкурентоспособность.

- Мы стремимся, чтобы студенты видели экспертов и представителей реального сектора экономики и имели возможность и счастье с ними вместе реализовывать проекты. А бизнес-партнеры университета всегда говорят: "Спасибо, студенты нам дали новый импульс!" - добавила ректор.

Порой новое - это хорошо забытое старое. Среди эффективных кадровых инструментов, работающих в регионе, советы работающей молодежи на крупных предприятиях. В таких формированиях проводятся мозговые штурмы, обмен опытом с представителями других компаний.

Именно молодежь - носитель инноваций, и гонки за квалифицированными молодыми кадрами не избежать, уверен проректор Нижегородского филиала Высшей школы экономики Сергей Рощин. Особенно в современных условиях, когда демографическая ситуация в России провоцирует дефицит молодых кадров, в том числе и в рабочих профессиях. Да еще и пандемия ограничила миграционные потоки. Поэтому работодателям поневоле придется улучшать условия труда, сражаться за каждого толкового работника.

Но важно не только найти такого сотрудника, но и обеспечить его эффективную работу в команде. Один из способов добиться такой работы - так называемый agile-подход, когда руководителей обучают не как начальников, а как наставников, дробят коллектив на маленькие высокоэффективные команды, которые ставят свои собственные цели, налаживают взаимодействие с клиентом на всех уровнях. Agile-система подразумевает приоритет человеческого взаимодействия и работающего продукта над бюрократическими процедурами.

Впрочем, как можно заметить, и эти инструменты из арсенала хорошо забытого. Новомодное понятие "геймификация", не раз звучавшее на саммите, на поверку оказывается чем-то вроде соцсоревнования: геймификация - это повышение эффективности сотрудников с помощью игровых форм. Например, соревнований между отделами. Баллы могут начисляться за производительность, по итогам выдаются призы. И в XXI веке доказано, что геймификация помогает увеличивать продажи, удерживать клиентов, повышать лояльность сотрудников и учиться с максимальной вовлеченностью.

Справка "РГ"

Международный HR-саммит прошел в Нижнем Новгороде во второй раз. Организаторы - правительство Нижегородской области, Корпоративный университет правительства Нижегородской области (КУПНО), HR-ассоциация ПФО.

В регионах Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

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