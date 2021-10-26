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26.10.2021 10:53
Рубрика: Происшествия

В Саратовской области проверят школьную столовую с жуками в супе

Текст: Андрей Куликов

Прокуратура организуют проверку в столовой одной из школ города Вольска Саратовской области после сообщения в соцсетях.

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Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры в ходе проверки дадут оценку качества предоставляемых там услуг по питанию школьников, а также выполнения санитарных требований работниками столовой.

Ранее в соцсетях появились снимки тарелок, с плавающими в них жуками, которые якобы подавали детям в школьной столовой. Анонимный автор сообщения утверждал, что в столовой постоянно невкусная и холодная еда.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область

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