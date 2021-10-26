В Саратовской области проверят школьную столовую с жуками в супе

Прокуратура организуют проверку в столовой одной из школ города Вольска Саратовской области после сообщения в соцсетях.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры в ходе проверки дадут оценку качества предоставляемых там услуг по питанию школьников, а также выполнения санитарных требований работниками столовой.

Ранее в соцсетях появились снимки тарелок, с плавающими в них жуками, которые якобы подавали детям в школьной столовой. Анонимный автор сообщения утверждал, что в столовой постоянно невкусная и холодная еда.