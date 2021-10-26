В Удмуртии для малого и среднего бизнеса снизили налоговые ставки. Речь идет о предприятиях из 13 отраслей, пострадавших от введения коронавирусных ограничений в регионе, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики. Пониженные ставки для предприятий, работающих на упрощенной системе, установлены до конца 2021 года.

Для тех, кто платит налоги с доходов, это будет один процент, для системы "доходы минус расходы" - пять процентов. В список "льготников" попали кинотеатры, музеи, библиотеки, архивы, зоопарки, ботанические сады, фитнес центры, спорткомплексы, предприятия сферы отдыха и развлечений. При этом ОКВЭД может быть либо основным, либо дополнительным, уточнили в правительстве.

Воспользоваться такой мерой поддержки смогут 1617 субъектов малого и среднего предпринимательства региона, подсчитали в минэкономики региона. При этом глава профильного ведомства Михаил Тумин заявил, что не опасается снижения объема поступлений в консолидированный бюджет.

Кроме того, налоговые льготы ждут еще и предпринимателей из других регионов. Главное условие - регистрация предприятия на территории Удмуртии в течение двух следующих лет. Ставка также начинается от одного процента.

Накануне глава республики объявил, что с 15 ноября малый бизнес, пострадавший из-за пандемии, сможет получить гранты на зарплату из расчета 1 МРОТ на одного сотрудника.