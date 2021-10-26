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26.10.2021 22:00
Рубрика: Экономика

Завершился чемпионат WorldSkills для россиян от 50 лет и старше

Текст: Ирина Белова, Анна Шепелева, Анна Юркова
Российская газета - Федеральный выпуск № 245(8596)
Годы вовсе не помеха, чтобы быть активным и подавать пример всем вокруг. Так считают участники недавно завершившегося Национального чемпионата по стандартам WorldSkills для россиян в возрасте 50 лет и старше "Навыки мудрых".

Он проводится в рамках нацпроекта "Демография". В команде Самарской области был 55-летний повар Игорь Новиков. В феврале прошлого года офицер запаса, служивший в ракетных войсках, перешагнул порог Самарского техникума кулинарного искусства. И по нацпроекту "Демография" бесплатно получил профессию, о которой мечтал с детства.

Фото: Департамент образования и науки Москвы
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Корочки повара третьего разряда позволили Игорю устроиться работать на теплоход "Федор Достоевский". После этого он работал в сетевом магазине, а теперь пошел на повышение - в столовую. Главное для Игоря - не стоять на месте. Во время локдауна он выучился играть на барабанах. "После 50 лет открывается второе дыхание", - признался Игорь.

"В Адыгее наш чемпионат проходит с 2016 года, и уже несколько лет в нем принимает участие старшее поколение", - рассказал "РГ" руководитель регионального координационного центра WorldSkills Сергей Хижняк. В этом году в республиканский финал вышли три участника старше 50 лет.

Нина Товпик обошла конкурентов в компетенции "социальная работа". 57-летняя женщина - психолог. Проводит занятия с детьми, страдающими синдромом Дауна, расстройствами аутистического спектра и проблемами развития.

"Я занимаюсь танцетерапией с особыми детьми в возрасте от нуля до трех лет. Это очень интересно, - говорит она. - Поверьте, слова, что в 50 лет жизнь только начинается, абсолютно верны! У меня и моих ровесников есть опыт и знания, на которые всегда можно опереться. Кроме того, я региональный координатор волонтерского центра "Серебряный возраст", что тоже помогает мне не унывать душой".

Как признался "РГ" другой финалист чемпионата - 62-летний Анатолий Литвинов, будучи уже в зрелом возрасте, он сменил профессию учителя физкультуры на механизатора. Устроился в Дондуковский сельхозтехникум. "В этом деле особенно видны плоды моего труда: вспахал, посеял, получил урожай, и на душе теплее", - говорит Анатолий.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области
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Мероприятия по профессиональной ориентации для людей старшего возраста регулярно проводят и в Краснодарском крае. Например, в августе в Приморско-Ахтарске прошла специализированная ярмарка "Работа для всех!". Ее участники могли не только найти интересующую вакансию, но и проконсультироваться со специалистами по трудовым отношениям, а также заключить социальный контракт.

"Это была уже вторая ярмарка в этом году, - рассказала заместитель руководителя Центра занятости населения Приморско-Ахтарского района Наталья Бондаренко. - Всего в ней приняли участие 27 человек в возрасте от 54 до 60 лет".

Среди предложенных им вакансий - менеджер по продажам, почтальон, оператор связи, младший воспитатель, разнорабочий на производстве. Но при этом каждый желающий может бесплатно пройти профессиональное обучение или повысить свою квалификацию, зарегистрировавшись на портале "Работа в России".

В регионах Экономика Работа Занятость Общество Соцсфера Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ПФО Самарская область ЮФО Адыгея ЮФО Краснодарский край Национальные проекты 2019-2024

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