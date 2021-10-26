Житель Перми ограбил магазин "ради мамы"

В Перми сотрудниками полиции задержан житель города Первоуральск Пермского края, которого подозревают в нападении на продавца магазина.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, следствием установлено, что налетчик забежал в магазин и стал требовать у продавщицы деньги, которые ему были нужны якобы на хирургическую операцию маме. В дальнейшем он похитил из кассы магазина пять тысяч рублей и скрылся.

После задержания злоумышленника выяснилось, что похищенные деньги он потратил на собственные нужды, а легенду про операцию придумал, чтобы вызвать жалость у потерпевшей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции уточняют его возможную причастность к другим преступлениям, совершенным на территории Прикамья.