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26.10.2021 11:55
Рубрика: Происшествия

Житель Перми ограбил магазин "ради мамы"

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

В Перми сотрудниками полиции задержан житель города Первоуральск Пермского края, которого подозревают в нападении на продавца магазина.

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Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, следствием установлено, что налетчик забежал в магазин и стал требовать у продавщицы деньги, которые ему были нужны якобы на хирургическую операцию маме. В дальнейшем он похитил из кассы магазина пять тысяч рублей и скрылся.

После задержания злоумышленника выяснилось, что похищенные деньги он потратил на собственные нужды, а легенду про операцию придумал, чтобы вызвать жалость у потерпевшей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции уточняют его возможную причастность к другим преступлениям, совершенным на территории Прикамья.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край ПФО Пермский край Пермь

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