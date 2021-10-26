На Алтае нашли самую пожилую пару снежных барсов в мире

Самая пожилая пара снежных барсов в мире проживает на хребте Чихачева в Республике Алтай на самой границе с Монголией.

Самка Гута и самец Хоргай неразлучны на протяжении долгих лет и произвели на свет как минимум три выводка котят.

- Каждому из них не менее 13 лет - это почти предельный возраст ирбисов в дикой природе, зафиксированный учеными, - сообщает WWF России.

Представители всемирного фонда дикой природы наблюдают за ирбисами при помощи фотоловушек. В 2011 году появились первые кадры доминантного самца Хоргая. А Гута впервые попала в объектив камеры в 2012 году - уже с котятами.