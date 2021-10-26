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26.10.2021 17:14

Омский НПЗ оснастил детскую школу искусств профессиональным оборудованием

Текст: Наталья Граф (Омск)
Сотрудники Омского НПЗ передали в Детскую школу искусств №12 Советского округа современное звуковое и световое оборудование.

Новая аппаратура поступила в театральное отделение, модернизированное при поддержке предприятия. В многопрофильной школе в отдаленном микрорайоне появились новые классы для занятий учеников театрального и эстрадного отделений, отремонтированы помещения гримерной и костюмерной.

Фото: Сергей Царев
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Средства для оснащения школы искусств, в которой занимаются сотни ребятишек, были собраны на традиционном корпоративном аукционе "Мастерская добра". Благотворительный проект, поддерживающий детские учреждения региона, на предприятии реализуется уже более шести лет.

В этом году впервые "Мастерская добра" проводилась в несколько этапов. Летом юные художники из детской школы побывали на пленэре на Омском НПЗ. Созданные ими работы были представлены на выставке в Детской библиотеке имени Пушкина, а затем стали лотами благотворительного онлайн-аукциона.

На вырученные средства сотрудники ОНПЗ приобрели для школы искусств профессиональные светильники, микрофоны и сопутствующие аксессуары. А коллекцию музыкальных инструментов школы пополнила новая гитара.

- Проект "Мастерская добра" стал для Омского НПЗ одним из ключевых инструментов поддержки детских учреждений региона, - отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. - А проведение его в новом формате позволило юным художникам почувствовать себя причастными к доброй и важной традиции предприятия. Давая детям возможность делать добрые дела и участвовать в благотворительности, мы закладываем хороший фундамент для их всестороннего развития.

Благотворительный проект "Мастерская добра" Омский НПЗ реализует с 2016 года в рамках программы социальных инвестиций "Родные города". За это время предприятие оказало поддержку многим детским, медицинским и специализированным учреждениям региона. Волонтеры предприятия успешно реализуют и другие социальные проекты. Накануне 1 сентября сотрудники ОНПЗ принимают участие в акции "Семья помогает семье" и приобретают школьные принадлежности и одежду для детей из многодетных семей. А в преддверии новогодних праздников нефтепереработчики организуют творческие мастер-классы для детей из отдаленных районов. В этом году участниками волонтерских проектов стали подопечные социальных центров "Гармония" и "Сударушка".

Комментарий

Анастасия Терпугова, заместитель мэра Омска

- Детская школа искусств №12 - единственная в отдаленном микрорайоне Советского округа многопрофильная школа. Здесь обучаются порядка 800 детей по музыкальному, художественному, хореографическому и театральному направлениям.

Благодаря Омскому НПЗ за последние два года школа искусств существенно преобразилась. Занятия проходят в новых комфортных классах, оснащенных современным оборудованием. Поддержка творческого развития детей не менее важна, чем их физическое и интеллектуальное воспитание. Реализуя такие проекты, предприятие дает юным омичам возможность творить, достигая новых творческих высот.

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