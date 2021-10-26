После землетрясения в Туве осыпался потолок школы

Накануне в Республике Тыва завершилось обследование зданий поликлиники, школы, Дома ветеранов и еще ряда объектов города Чадан. Причиной проверки стало землетрясение, которое произошло 23 октября в Дзун-Хемчикском районе, рассказала пресс-служба правительства региона.

На всех строениях члены специальной комиссии обнаружили трещины. В учебном заведении зафиксированы повреждения потолка - с него осыпалась штукатурка. Кроме перечисленных зданий осмотрено около 130 объектов, в том числе несколько жилых домов. Информация об их состоянии уточняется.

В пресс-службе кабинета министров Тувы добавили, что эпицентр землетрясения находился в семи километрах от Чадана. Интенсивность колебаний там, по данным Центра управления в кризисных ситуациях, составила 4,7 балла. Толчки или дрожь земли почувствовали жители пяти муниципальных образований. Жертв нет.

В Дзун-Хемчикском районе введен режим "Повышенная готовность".