После землетрясения в Туве осыпался потолок школы

Новости

В Приморье уволили врача за выдачу фальшивых документов о вакцинации 11:05
В США опубликованы обновленные правила въезда в страну 04:40
Из Хабаровска впервые открылись прямые рейсы в Египет 04:18
Корабль "Прогресс" доставит на МКС фрукты, консервы и кетчуп 03:43
Врач Билибок оценил шансы заразиться "дельта"-штаммом коронавируса 03:25
Роспотребнадзор: Большинство российских тестов способны выявлять штамм AY.4.2 03:18
Цукерберг заявил о скоординированных попытках оклеветать Facebook 02:59
Жертвами стрельбы в торговом центре Айдахо стали два человека 02:47
Антонов рассказал о развитии диалога РФ и США по стратегической стабильности 01:45
Специалист сравнил экспресс-тесты на SARS-CoV-2 и ПЦР-тестирование 01:30
Российские моряки предотвратили захват судна пиратами в Гвинейском заливе 00:53
В Москве растет доля пустующих магазинов 00:24
Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в штате Айдахо 00:16
Путин наградил Зорькина и Бутмана 25.10.2021
В Сирии перед колонной российской военной полиции произошел взрыв 25.10.2021
Mastercard разрешит клиентам расплачиваться криптовалютой 25.10.2021
Взорвавшаяся квартира в Набережных Челнах была отключена от газа 25.10.2021
Более 256 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 25.10.2021
Молдавия заключила контракт на закупку газа у Польши 25.10.2021
Apple выпустила iOS 15.1 25.10.2021
Лавров: Отношений между РФ и НАТО нет 25.10.2021
Лавров предложил начать диалог военных ведомств РФ и Норвегии на высоком уровне 25.10.2021
Интернет-аферисты стали использовать детей для доступа к счетам родителей 25.10.2021
Отряд "Центроспас" МЧС России передумали ликвидировать 25.10.2021
Лавров назвал заявления главы Минобороны ФРГ фантазиями 25.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
26.10.2021 04:14
Рубрика: Происшествия

После землетрясения в Туве осыпался потолок школы

Текст: Дмитрий Машуков

Накануне в Республике Тыва завершилось обследование зданий поликлиники, школы, Дома ветеранов и еще ряда объектов города Чадан. Причиной проверки стало землетрясение, которое произошло 23 октября в Дзун-Хемчикском районе, рассказала пресс-служба правительства региона.

Четыре землетрясения зафиксированы недалеко от Байкала

На всех строениях члены специальной комиссии обнаружили трещины. В учебном заведении зафиксированы повреждения потолка - с него осыпалась штукатурка. Кроме перечисленных зданий осмотрено около 130 объектов, в том числе несколько жилых домов. Информация об их состоянии уточняется.

В пресс-службе кабинета министров Тувы добавили, что эпицентр землетрясения находился в семи километрах от Чадана. Интенсивность колебаний там, по данным Центра управления в кризисных ситуациях, составила 4,7 балла. Толчки или дрожь земли почувствовали жители пяти муниципальных образований. Жертв нет.

В Дзун-Хемчикском районе введен режим "Повышенная готовность".

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Тыва

Главное сегодня

Путин дал поручения по антикоронавирусным ограничениям. Главное
Российские моряки предотвратили захват судна пиратами в Гвинейском заливе
Антонов рассказал о развитии диалога РФ и США по стратегической стабильности
Минздрав РФ утвердил форму сертификата о вакцинации от коронавируса
Лавров назвал заявления главы Минобороны ФРГ фантазиями
Верховный суд разрешил возвращать в автосалон машины со скрученным пробегом
Видео: лихач чудом выжил в ужасной аварии