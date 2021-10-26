Самый популярный способ участия в переписи населения - через Госуслуги

Более 313 тысяч новосибирцев ответили на вопросы Всероссийской переписи населения через портал Госуслуг. Этот способ поучаствовать в переписи стал самым популярным в регионе.

В пользу этого способа говорит его безопасность, а также удобство: можно самостоятельно выбрать время, сделать это как с домашнего компьютера, так и с мобильного телефона, необходимо только иметь стандартную или подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. После окончания опроса формируется QR-код, подтверждающий участие в переписи, который нужно будет показать переписчику.

Отметим, что все способы участия в онлайн-переписи населения полностью безопасны с точки зрения защиты информации - данные обезличены и передаются в зашифрованном виде по защищенным каналам. Анкета респондента на портале Госуслуг не сохраняется, вся информация передается только в Росстат в обезличенном виде, никто не узнает, что написал о себе респондент. Скопировать информацию с планшета переписчика невозможно.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября, заполнить переписные анкеты можно самостоятельно на портале Госуслуг, в МФЦ, на переписных участках в районах области, а также дождаться переписчика дома. При этом не нужно показывать никаких документов. Регион готовился к Всероссийской переписи населения под руководством специальной комиссии при правительстве Новосибирской области.

Подробнее о Всероссийской переписи населения - на сайте https://www.strana2020.ru/.