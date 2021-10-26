Следователи провели обыски у подрядчика универсиады в Красноярске

Следственный комитет возбудил по материалам полиции Красноярска уголовное дело против ООО "ФСК Регион". Организацию подозревают в уклонении от уплаты налогов. Речь идет о сумме, превышающей 40 миллионов рублей, сообщил сегодня региональный главк СК РФ.

По версии правоохранителей, в 2017-2019 годах ООО избегало положенных по закону отчислений, завышая для этого собственные расходы и занижая налогооблагаемую базу. В бухгалтерские документы представители предприятия вносили искаженную информацию о деятельности "ФСК Регион" и 25 контрагентов, которые якобы оказывали услуги субподряда, в частности, на объектах, предназначенных для проведения в Красноярске зимней студенческой универсиады 2019 года.

Таким образом, по данным Следственного комитета, руководство ООО создавало фиктивный документооборот.

На рабочем месте и дома у руководителя "ФСК-Регион" проведены обыски, изъяты документы. Расследование продолжается.