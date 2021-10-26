Страхование имущества в отдельных регионах может стать обязательным

До 1 ноября этого года Минфин, МЧС, администрации регионов совместно со страховыми компаниями обязаны проработать предложения по введению обязательного страхования имущества физических и юридических лиц, а также жизни и здоровья граждан на территориях с высокими рисками чрезвычайных ситуаций. Такое поручение еще в середине лета дал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Стихийные бедствия каждый год наносят ощутимый ущерб многим странам мира. По сообщению The Guardian, в 2020 году сумма урона составила около 150 миллиардов долларов. А за 7 месяцев нынешнего года число ЧС увеличилось на 11 процентов, а ущерб уже перевалил за 93 миллиарда долларов. Кстати, по данным страховой компании Freedom Finance Life, в ТОП-10 самых убыточных природных катастроф 2021 года вошло наводнение в Крыму в середине июня - тогда пострадало более 2 тысяч человек, а общий ущерб составил более 10 миллиардов рублей (137 миллионов долларов).

Так что страхование жизни и имущества граждан и юридических лиц в рискованных районах - вопрос насущный. Но как к этой идее относятся непосредственно в регионах?

В Амурской области паводок в этом году привел к частичной и полной гибели урожая. Пострадало около 50,5 тысячи гектаров сельхозкультур, а это почти четверть посевных площадей. По предварительной оценке, на начало октября ущерб аграрному сектору от ЧС составляет 935 миллионов рублей. Но регион заявил, что для возмещения ущерба дополнительно потребуется еще около 162 миллионов.

Минсельхоз России со своей стороны подготовил проект доклада председателю правительства с предложениями по выделению средств из Резервного фонда, сейчас он проходит межведомственное согласование. "Что касается компенсаций по ЧС, нам одобрено 1,1 миллиарда рублей на выплаты сельхозтоваропроизводителям. Вместе с тем в очередной раз поднята проблема низкого уровня страхования среди наших аграриев, - сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. - Тема страхования сельхозтоваропроизводителей на самом деле очень важна для нас. Это звучит очень красиво, но по факту не работает. Достаточно большие средства требуются на страхование аграрных организаций, а страховые компании, в свою очередь, делают все возможное, чтобы в случае возникновения страхового случая не выплачивать средства пострадавшей стороне".

Иркутская область не вошла в число пилотных регионов, которые должны были разработать программы добровольного страхования жилья от ЧС. Как поясняли в региональном правительстве, при составлении списка регионов опирались прежде всего на заинтересованность страховых компаний работать в том или ином субъекте РФ. Территория, только что пострадавшая от катастрофического наводнения, энтузиазма у страховщиков не вызвала - лишь одна компания подала заявку. Поэтому региональной программы добровольного страхования в Приангарье до сих пор нет, хотя поселения регулярно страдают и от пожаров, и от паводков - в этом году, например, подтопило дома даже в черте Иркутска. "Область ждет необходимых правовых актов, которые должны принять на федеральном уровне по итогам эксперимента в пилотных регионах", - пояснили в пресс-службе Приангарья.

Иркутская область, только что пострадавшая от катастрофического наводнения, энтузиазма у страховщиков не вызвала - только одна компания подала заявку

Население, похоже, также не сделало выводов из катаклизмов 2019 года. По данным Всероссийского союза страховщиков, объемы страхования имущества граждан (не считая транспорт) за 2020 год по сравнению с предыдущим годом не только не выросли, а, наоборот, заметно упали. Сборы составили всего 93 процента от показателей 2019 года. И по итогам первых шести месяцев 2021 года остаются на том же уровне. В целом же Иркутская область занимает меньше одного процента от российского рынка страхования имущества граждан. Но возможно, дело тут не только в легкомыслии граждан. Жители области говорят, что сталкиваются со сложностями при попытках оформить полис на дом или дачу. Как признались в одной из страховых компаний, работающих в регионе, они после 2019 года приостановили работу по ДС с объектами, не имеющими страховой истории.

В Башкирии ущерб от чрезвычайных ситуаций природного характера в 2021 году составил 23,5 миллиона рублей. И это только от шквалистого усиления ветра в Чекмагушевском, Благоварском районах республики. По другим ЧС цифры уточняются. Гораздо больший урон нанесли пожары. Пока он оценивается в 354 с лишним миллиона рублей, что почти в три раза больше прошлогоднего. В огне погибли люди, дома и все имущество. И мало у кого оно было застраховано.

"Имущественное страхование - это наш "ремень безопасности" от финансовых рисков. И он одинаково применим и выгоден как для юрлиц, так и для граждан. Это забота о своей собственности и защита ее от возможных ущербов. В странах с развитой экономикой страхование жилья уже давно существует как само собой разумеющееся, поэтому там застраховано 85-90 процентов домохозяйств. В России же - всего около 20 процентов домохозяйств, и в основном по договорам ипотечного страхования", - говорит председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

В России возникает потребность в муниципальных программах добровольного страхования жилья от рисков природных катастроф

По информации Нацбанка Башкортостана, по итогам первой половины 2021 года заключено более 1,1 миллиона договоров страхования на общую сумму 11,1 миллиарда рублей, или на 16 процентов больше, чем в первом полугодии 2020-го. Показательно, что договоров страхования имущества заключено на 5,2 миллиарда рублей. В этой сумме 2,9 миллиарда рублей в основном составляет ОСАГО, а вот 2,3 миллиарда рублей - добровольное имущественное страхование.

Засушливое лето принесло немало проблем сельскому хозяйству. Серьезнее остальных к ЧС подготовились животноводы. Как сообщили в Национальном союзе агростраховщиков (НСА), в 2021 году на условиях господдержки застраховано 6,6 миллиона голов птицы и 320 тысяч голов свиней. Гибели животных не отмечено. А вот в сфере растениеводства ситуация иная. По данным минсельхоза РБ, под финансовой защитой только шесть процентов сельхозплощадей.

"Под урожай 2021 года аграрии республики застраховали на условиях господдержки 122 тысячи гектаров посевов, и в отношении 97 тысяч гектаров хозяйства заявили в страховые компании о гибели посевов и утрате урожая. Предварительная оценка заявленного ущерба - около 207 миллионов рублей. Сейчас страховые компании рассматривают эти убытки. Но для окончательного подтверждения страховых случаев необходима статотчетность хозяйств о результатах уборки урожая, которая сдается в Росстат в конце октября - ноябре, - прокомментировал ситуацию президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов. - Учитывая чрезвычайную ситуацию, которая сложилась в сельском хозяйстве Башкирии, НСА провел с минсельхозом республики сверку данных о пострадавших хозяйствах и открыл "горячую линию" для аграриев. Жалоб и обращений из республики пока не поступало".

Комментарий

Ирина Хоминич, профессор кафедры финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова:

- Конечно, люди, пострадавшие от природных катастроф, не остаются без помощи государства. Но очень важно и страхование рисков потерь имущества из-за природной стихии, развитие этого рынка. В России возникает потребность в муниципальных программах добровольного страхования жилья от рисков природных катастроф. Очевидно, они могли бы оживить рынок и снизить риски новых потерь, которые могут возникать с изменением климата.