Туристических путевок с кэшбеком на Алтае стало в десять раз больше

В Алтайском крае количество проданных турпакетов с кэшбеком в этом году увеличилось в десять раз по сравнению с 2020 годом. Такие данные озвучил начальник регионального управления по развитию туризма и курортному делу Евгений Дешевых.

По его мнению, в прошлом году потенциал программы туристического кэшбека был использован не полностью из-за сложной эпидобстановки и несовершенства предлагаемых в регионе турпродуктов.

В 2021 году и туркомпании, и туристы более активно включились в программу. И не только в Алтайском крае, но и по всей стране. В результате ее пришлось закончить раньше, потому что все средства, выделенные правительством страны на возврат стоимости путевок, были израсходованы.

"Если в 2020 году у нас в крае в программе кэшбека приняли участие шесть туроператоров, которые реализовали около 500 турпакетов, то в этом году восемь туроператоров продали более 5000 турпакетов, - сообщил Евгений Дешевых. - Санаторно-курортные организации и отели тоже активно участвуют в программе возврата средств за турпоездки. В 2020 году к ней подключились 16 коллективных средств размещения в крае, а в этом году уже более 30.

По информации Ростуризма, туристический кэшбек будет работать и дальше. Старт продаж путевок с 20-процентным возвратом, по словам Евгения Дешвых, скорее всего, будет дан в ноябре-декабре этого года. Если в 2020-2021 годах кэшбек был антикризисной мерой, то с 2022 года программа будет ориентирована только на низкий туристический сезон. Делается это для того, чтобы увеличить поток отдыхающих в тот период когда туристическая инфраструктура не переполнена.

В программе детского кэшбека в Алтайском крае в этом сезоне приняли участие 45 загородных детских лагерей, в которых отдохнуло более 24 тысяч ребятишек. Заявление на возмещение части затрат на приобретение путевок в крае принимали до 20 октября включительно, поэтому точные данные по количеству проданных детских путевок с кэшбеком подведут к концу года.

Справка "РГ"

В Алтайском крае, по предварительным прогнозам, турпоток по итогам 2021 года составит 1,8-2 миллиона человек. Это заметно больше, чем было в прошлом году, когда край посетили только 1,4 миллиона туристов.

Но по-прежнему меньше показателей 2019 года - 2,2 миллиона человек. На Алтай едут в основном сибиряки - они дают до 60-70 процентов потока. Санаторно-курортное лечение востребовано у жителей северных регионов - Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа, Тюмень, Якутия.

С 2020 года стало больше туристов из европейской части страны - до 10 процентов турпотока. Иностранных туристов в крае нет уже второй год. А до пандемии было до 60 тысяч в год, в основном из стран СНГ, Германии, Китая, Израиля.

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