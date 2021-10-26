Туристических путевок с кэшбеком на Алтае стало в десять раз больше

Новости

Бразилия протестирует ядерную силовую установку для своей подлодки 07:05
Биолог объяснила, почему в РФ нет коллективного иммунитета к COVID-19 07:03
В МИД России обеспокоены демонизацией сербского народа Боснии и Герцеговины 06:56
Самолеты из Москвы и Новосибирска отправили в Хабаровск из-за тумана 06:47
Синоптики рассказали о погоде в Москве 26 октября 06:23
Во Владивостоке эвакуировали 70 человек из-за пожара на рынке 05:43
Диетолог Бердов рассказал, как не набрать вес в период холодов 05:40
На Соломоновых Островах взорвалась бомба времен Второй мировой войны 05:32
Диетологи назвали лучшие напитки для похудения на завтрак 05:05
Старейшую газету Чили обвинили в "оправдании нацизма" 04:58
Жители Приамурья нарушили антиковидные требования 04:50
Два судна с продовольствием отправились из Владивостока на Чукотку 04:46
В США опубликованы обновленные правила въезда в страну 04:40
Из Хабаровска впервые открылись прямые рейсы в Египет 04:18
В Приморье уволили врача за выдачу фальшивых документов о вакцинации 04:05
Корабль "Прогресс" доставит на МКС фрукты, консервы и кетчуп 03:43
Врач Билибок оценил шансы заразиться "дельта"-штаммом коронавируса 03:25
Роспотребнадзор: Большинство российских тестов способны выявлять штамм AY.4.2 03:18
Цукерберг заявил о скоординированных попытках оклеветать Facebook 02:59
Жертвами стрельбы в торговом центре Айдахо стали два человека 02:47
Антонов рассказал о развитии диалога РФ и США по стратегической стабильности 01:45
Специалист сравнил экспресс-тесты на SARS-CoV-2 и ПЦР-тестирование 01:30
Российские моряки предотвратили захват судна пиратами в Гвинейском заливе 00:53
В Москве растет доля пустующих магазинов 00:24
Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в штате Айдахо 00:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
26.10.2021 06:01
Рубрика: Экономика

Туристических путевок с кэшбеком на Алтае стало в десять раз больше

Текст: Татьяна Кузнецова
В Алтайском крае количество проданных турпакетов с кэшбеком в этом году увеличилось в десять раз по сравнению с 2020 годом. Такие данные озвучил начальник регионального управления по развитию туризма и курортному делу Евгений Дешевых.
Фото: Павел Кормаков Фото: Павел Кормаков
Фото: Павел Кормаков

По его мнению, в прошлом году потенциал программы туристического кэшбека был использован не полностью из-за сложной эпидобстановки и несовершенства предлагаемых в регионе турпродуктов.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
В КЧР продлили работу системы "единого билета" к горнолыжным курортам

В 2021 году и туркомпании, и туристы более активно включились в программу. И не только в Алтайском крае, но и по всей стране. В результате ее пришлось закончить раньше, потому что все средства, выделенные правительством страны на возврат стоимости путевок, были израсходованы.

"Если в 2020 году у нас в крае в программе кэшбека приняли участие шесть туроператоров, которые реализовали около 500 турпакетов, то в этом году восемь туроператоров продали более 5000 турпакетов, - сообщил Евгений Дешевых. - Санаторно-курортные организации и отели тоже активно участвуют в программе возврата средств за турпоездки. В 2020 году к ней подключились 16 коллективных средств размещения в крае, а в этом году уже более 30.

По информации Ростуризма, туристический кэшбек будет работать и дальше. Старт продаж путевок с 20-процентным возвратом, по словам Евгения Дешвых, скорее всего, будет дан в ноябре-декабре этого года. Если в 2020-2021 годах кэшбек был антикризисной мерой, то с 2022 года программа будет ориентирована только на низкий туристический сезон. Делается это для того, чтобы увеличить поток отдыхающих в тот период когда туристическая инфраструктура не переполнена.

В программе детского кэшбека в Алтайском крае в этом сезоне приняли участие 45 загородных детских лагерей, в которых отдохнуло более 24 тысяч ребятишек. Заявление на возмещение части затрат на приобретение путевок в крае принимали до 20 октября включительно, поэтому точные данные по количеству проданных детских путевок с кэшбеком подведут к концу года.

Справка "РГ"

В Алтайском крае, по предварительным прогнозам, турпоток по итогам 2021 года составит 1,8-2 миллиона человек. Это заметно больше, чем было в прошлом году, когда край посетили только 1,4 миллиона туристов.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Сочи ожидает массовый наплыв туристов в нерабочие дни

Но по-прежнему меньше показателей 2019 года - 2,2 миллиона человек. На Алтай едут в основном сибиряки - они дают до 60-70 процентов потока. Санаторно-курортное лечение востребовано у жителей северных регионов - Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа, Тюмень, Якутия.

С 2020 года стало больше туристов из европейской части страны - до 10 процентов турпотока. Иностранных туристов в крае нет уже второй год. А до пандемии было до 60 тысяч в год, в основном из стран СНГ, Германии, Китая, Израиля.

Все тексты сюжета "Отдых и туризм в России" читайте здесь.

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Отдых и туризм в России

Главное сегодня

Путин дал поручения по антикоронавирусным ограничениям. Главное
Российские моряки предотвратили захват судна пиратами в Гвинейском заливе
Антонов рассказал о развитии диалога РФ и США по стратегической стабильности
Минздрав РФ утвердил форму сертификата о вакцинации от коронавируса
Лавров назвал заявления главы Минобороны ФРГ фантазиями
Необычный маршрут: Круиз для дальнобойщиков и авантюристов
ПФР дал рекомендации, как получить наиболее высокую пенсию