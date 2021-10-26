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Рубрика: Власть

В Красноярске обсудили путь от Енисейской губернии до Енисейской Сибири

Красноярск на три дня стал научным центром страны. Здесь прошел VIII международный Сибирский исторический форум. Это крупнейшее научное мероприятие за Уралом. География форума не просто велика, она представлена именами известных в мировом сообществе выдающихся ученых.
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края

Участие в форуме приняли представители Индии, США, Великобритании, Монголии, Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, Украины, Эстонии и других стран. На площадке собралось рекордное количество участников - более 600 экспертов. Подобные мероприятия - это вклад не только в науку, но и в культуру. Площадка во многом экспериментальная, но уже показавшая свою эффективность. Именно во время форума генерировались очень важные идеи, связанные с прошлым, но ориентированные на будущее, ведь история - это самопознание для инновации.

Фото: Правительство Красноярского края
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В этом году форум был приурочен к двум знаковым датам - 200-летию основания Енисейской губернии и 120-летию Красноярского краевого отделения Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество".

На форуме работали 22 площадки. Круг тем для обсуждения - самый широкий: от древних культур Северной Азии до современности. Специалисты выступили с докладами об изучении, сохранении, популяризации историко-культурного наследия Сибири, а также обсудили другие актуальные вопросы, в том числе бренд "Енисейская Сибирь". Эксперты попытались найти ключи к пониманию идентичности города и региона. Помочь в этом должно его прошлое: уникальная культура, периоды расцвета Красноярска, яркие личности, такие, как Василий Суриков.

Форум прошел на площадке Сибирского федерального университета. И место выбрано не случайно. Важно, что гуманитарный форум проходит здесь, в Сибири, которая всегда ассоциировалась с индустриальным освоением.

Мероприятие прошло при поддержке губернатора и правительства Красноярского края, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Русского географического общества, Института истории Сибирского отделения РАН, Института археологии и этнографии СО РАН. Оператором проведения форума выступила Корпорация развития Енисейской Сибири.

Прямая речь

Александр Усс, губернатор Красноярского края:

- Как писали многие отечественные историки, Россия только тогда стала Россией, когда вобрала в себя Сибирь. На Енисейском Севере начались великие русские географические открытия, освоение Северного морского пути и Арктики. Отсюда до Тихого океана навстречу солнцу шли мужественные первопроходцы, покоряя необъятные просторы Северной Азии.

Важным итогом форума стало подписание соглашений между различными институтами. А главное, это сотрудничество войдет в историю и задаст новый вектор работы научного сообщества.

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