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Рубрика: Власть

В Новосибирской области по нацпроекту создали более 100 зеленых зон

Текст: Нина Рузанова (Новосибирск)
Посев газонов, посадку цветов, кустарников и деревьев провели на 104 объектах: 64 дворовых территориях и 40 общественных пространствах.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

Озеленение предусмотрено проектом "Формирование комфортной городской среды", который является частью нацпроекта "Жилье и городская среда".

Фото: Татьяна Кравченко
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Самые масштабные работы - в Городском парке культуры и отдыха в Бердске. В его озеленении принял участие министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов. В 2020-2021 в парке проложили дорожки, установили скульптуры и детские игровые комплексы, организовали наружное освещение. Сейчас высадили крупномерные деревья, продолжается высадка мелких кустарников.

- Благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" и поддержке областного бюджета в городах и селах нашего региона проводится активная работа по озеленению общественных пространств и придомовых территорий. Самое масштабное озеленение выполнено в Бердске, здесь высажены крупномерные ели высотой 6 метров, а также кустарники, - отметил Денис Архипов.

Справка "РГ"

В рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" в Новосибирской области благоустроят 186 объектов: 115 придомовых территорий многоквартирных жилых домов и 71 общественное пространство. На эти цели направлено 980,6 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета - 894,2 миллиона, бюджета Новосибирской области - 86,4 миллиона рублей. Работы завершены на 90 процентов.

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