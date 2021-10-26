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Рубрика: Власть

В Томской области помогут бизнесу в период ковидных ограничений

Текст: Наталья Граф (Томск)
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса в регионе в условиях коронавируса.
Фото: Администрация Томской области Фото: Администрация Томской области
Фото: Администрация Томской области

Организациям, вынужденным приостановить деятельность на период каникул с 30 октября по 7 ноября, либо попавшим под ограничения в виде QR-кодов, выплатят компенсации.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области
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- Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение вновь оказать предпринимателям такую востребованную меру поддержки, как компенсация оплаты ЖКУ, - сообщает администрация Томской области.

Компенсация за коммунальные услуги будет выплачена местным предпринимателям за ноябрь. Объем выплат, которые начнутся в январе следующего года, составит до 50 тысяч рублей.

Томским предпринимателям также предоставят региональные кредиты под низкий процент. На текущие расходы они смогут привлечь от 50 тысяч до 3 миллионов рублей на срок до двух лет. Процентная ставка в первый год составит 3 %. Однако бизнесу необходимо сохранить численность сотрудников на уровне не ниже 90 %, а также вакцинировать не менее 80 % персонала.

В первую очередь меры поддержки будут оказаны предпринимателям, занятым в сфере услуг, общественного питания, досуга и дополнительного образования детей. В перечень организаций планируют включить также парикмахерские, фитнес-центры, салоны красоты и кинотеатры.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области
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Томичи смогут воспользоваться и федеральными мерами поддержки. Это безвозмездные гранты для предприятий и НКО в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника, а также кредиты под 3 % до 300 миллионов рублей.

По данным оперштаба, с 1 ноября в Томской области увеличится количество сотрудников скорой помощи и удаленного мониторинга. Работать на "неотложку" придут десятков студентов-старшекурсников. Медицинский персонал станции полностью вакцинирован от коронавируса.

На аппаратном совещании Сергей Жвачкин также поручил ускорить темпы вакцинации от COVID-19 государственных и муниципальных служащих. Глава региона напомнил, что вакцинация для чиновников обязательна. Впрочем, некоторые из них до сих пор не явились в прививочные кабинеты. Губернатор заявил, что к не вакцинированным сотрудникам будут приняты жесткие меры, вплоть до отстранения от работы.

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