Центр пространственного развития РАНХиГС откроется на Северном Кавказе

На Северном Кавказе откроется региональный Центр компетенций в сфере пространственного развития. Он появится на базе филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Всего таких центров в стране будет три - в Астрахани, Челябинске и Пятигорске. Города выбраны не случайно: они находятся в макрорегионах, которые обладают большим потенциалом в промышленной и туристической сферах.

"Недавно завершилась совместная с нашим партнером, компанией ДОМ.РФ, программа повышения квалификации сотрудников этих региональных центров. Работать они будут в таких сферах, как образование, исследовательская, консалтинговая деятельность и сопровождение проектов", - сообщили в пресс-службе РАНХиГС.

- Уверен, создание центра в Пятигорске привлечет в округ экспертов, готовых внести свой вклад в развитие СКФО, - отметил проректор академии Дмитрий Буташин.

Как рассказала корреспонденту "РГ" директор пятигорского центра Екатерина Агеева, задача структуры - содействовать устойчивому развитию Северного Кавказа.

- Центр компетенций будет участвовать в подготовке научно обоснованных планов и проектов, в которых учтут мнения граждан, проживающих в регионах. Еще одно важное направление работы - образовательное. Качество жизни в населенных пунктах напрямую зависит от управленцев, способных расставлять приоритеты, мыслить системно и стратегически. Поэтому мы планируем разработать и провести курсы повышения квалификации в сфере управления городами и агломерациями, - отметила Агеева.

Специалисты центра намерены формировать программы обучения таким компетенциям, как пространственное развитие городов, маркетинг территорий, SMM-взаимодействие, проектное управление. Актуальными для СКФО также являются программы повышения квалификации московского кампуса РАНХиГС "Городские проекты" и "Вовлечение горожан в развитие территорий".

По словам доктора экономических наук, профессора кафедры территориального развития им. В. Л. Глазычева ИОН РАНХиГС Эмиля Маркварта, пока в России обучение по большей части компетенций в сфере территориального развития сконцентрировано в двух столичных городах - Москве и Санкт-Петербурге. Создаваемые центры должны изменить такое положение дел и адаптировать имеющуюся базу знаний под условия конкретного региона.

- Что касается образовательной деятельности, то одна из ключевых программ называется "Городские проекты" - по аналогии с одноименной программой кафедры территориального развития имени Глазычева. Под потребности регионов будут адаптированы федеральные проекты вовлечения жителей в территориальное развитие. Еще одну образовательную программу центры компетенций определят самостоятельно с учетом местной специфики, - рассказал Эмиль Маркварт.

В учреждении также станут обучать специалистов, которые смогут не только делать анализ пространственных изменений на уровне макрорегиона, но и давать дифференцированную оценку тому, что происходит в отдельных районах и населенных пунктах.

- В ближайшее время мы разработаем и утвердим план деятельности центров компетенции на ближайшие два-три года. Ряд мероприятий в Северо-Кавказском округе будет реализован уже в 2022-м, - отметил профессор.

Умение привлечь граждан к активному участию в жизни своих муниципалитетов эксперты считают крайне важным для современных управленцев. Как рассказала профессор Евразийского университета им. Гумилева Галия Бураканова, у населения зачастую просто нет мотивации для взаимодействия с органами местного самоуправления, да и как донести свои предложения до властей, гражданам не всегда понятно.

- Нужно разработать механизм вовлечения населения в управление муниципалитетом. Этим может заняться научное сообщество, которое на основе различных исследований предложит варианты участия населения в решении вопросов развития территорий, - подчеркнула Бураканова.

Профессор также отметила, что нужно изучить отношение граждан к участию в управлении муниципалитетами, учесть их интересы и на этой основе выстраивать эффективное сотрудничество власти и жителей. Для этого необходимы социологические исследования. Проводят их с помощью анкетных опросов, интервью и фокус-групп.

Тем временем

На Северном Кавказе подвели итоги конкурса проектных инициатив, связанных с развитием городских пространств. Победителем стал проект "Внедрение устройств портативной зарядки для постоянной поддержки связи на территории КМВ", суть которого заключается в создании локаций, где у жителей и гостей курортных городов будет возможность подзарядить гаджеты.

Центр компетенций будет участвовать в подготовке научно обоснованных проектов, в которых учтут мнения граждан, проживающих в регионах

У населения зачастую нет мотивации для взаимодействия с местными властями, да и как донести до них свои предложения, гражданам не всегда понятно.