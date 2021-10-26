Глава Ставрополья рассказал, как переболел коронавирусом

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что легко переболел коронавирус дома вместе с семьей. Об этом он рассказал во время прямой линии с жителями региона.

- Да, болел коронавирусом шесть дней. Запах сейчас не чувствую, вкус тоже пока не чувствую. Надеюсь, что в течение трех-четырех месяцев восстановится, - рассказал он.

Владимиров также добавил, что перенес COVID-19 бессимптомно. Все это время он провел вместе с семьей дома. "Работал в удаленном режиме по видеосвязи", - заявил глава края.

По его словам, благодаря вакцине, которую губернатор сделал ранее, удалось перенести заболевание легко.