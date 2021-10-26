Голикова возглавит оргкомитет по подготовке к 100-летию Расула Гамзатова

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об образовании организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения поэта Расула Гамзатова. Его возглавит вице-премьер Татьяна Голикова. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В состав оргкомитета также вошли глава Республики Дагестан Сергей Меликов, советник президента Владимир Толстой, директор Гослитмузея им. Даля Дмитрий Бак, президент Фонда Расула Гамзатова и Директор ГБУ "Дагестанский музей изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой" Салихат Гамзатова, директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда и многие другие.

Расул Гамзатов родился 8 сентября 1923 года в дагестанском селении Цада. Из-под пера поэта вышли на русском и аварском языках такие произведения, как "Журавли", "В горах мое сердце", "Высокие звезды", "Берегите друзей", "Сказание" и многие другие. Награжден четырьмя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, орденом Андрея Первозванного. Он лауреат Ленинской и Государственных премий РСФСР. В Дагестане он признан Народным поэтом.