Как будет развиваться железнодорожный туризм в СКФО

В Кавминводах 28 октября в свой первый круиз отправится поезд "Волшебный мир Пятигорья". Билеты на него оказались раскуплены еще за неделю до этой даты. Нынешний год вообще отличился разнообразием железнодорожных маршрутов на Северном Кавказе. В августе первый туристический поезд на паровозной тяге отправился из Кисловодска в Гудермес, все лето из Москвы в Грозный и Дербент курсировал состав "Жемчужина Кавказа".

Туры на ретропоездах в скором времени могут появиться в Ингушетии и Чечне. Соответствующее соглашение недавно подписано в Минводах на конференции "PRO//Движение.Туризм". Есть планы организовать железнодорожный ретротур из Кавминвод в Дагестан.

- 31 августа подписан порядок организации турперевозок на РЖД. Впервые в нашей истории появились определения, что такое железнодорожный туризм и турпоезд. Но этот документ "живой". В течение года посмотрим, как он будет работать, какие изменения в него нужно внести, чем дополнить. Мы также предоставили туроператорам право быть инициаторами железнодорожных турпродуктов, - рассказывает заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов. - Конечно, немало еще предстоит сделать, особенно в законодательной сфере. Вся наша работа направлена на повышение качества обслуживания пассажиров.

В РЖД уже составили график турмаршрутов на следующий год. Как считают специалисты, сегодня особенно перспективны совмещенные и интермодальные туры. Например, путешественники, которые отправятся послезавтра в четырехдневный железнодорожный круиз "Волшебный мир Пятигорья", между городами Кавминвод будут перемещаться на "Ласточке", а в Кисловодске пересядут на автобус, чтобы посмотреть на достопримечательности города и его окрестностей.

Возможны и другие варианты совмещенных туров. По словам начальника Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) Сергея Задорина, в КМВ работает известный конезавод, где разводят чистокровных арабских скакунов. Здесь самое многочисленное в стране поголовье элитных лошадей. На предприятии часто проводят шоу-выставки и дни открытых дверей, которые собирают не только профессионалов и потенциальных покупателей, но и множество туристов. И в центральной полосе России работает немало прославленных конезаводов. Их можно было бы объединить в рамках одного железнодорожного тура. По словам Задорина, желающих отправиться по такому конному маршруту немало.

Еще одно направление - ретротуры. У СКЖД есть поезда на паровозной тяге - это музейные экспонаты, но они действующие, полностью исправные и могут перевозить пассажиров.

- Успешный тур - это совокупная работа большого количества людей. Мы по приглашению правительства Чечни приехали посмотреть регион в феврале, и уже первого мая в круиз отправился поезд "Жемчужина Кавказа". Несмотря на все сложности, нам удалось за столь короткий срок проложить маршрут, составить экскурсионную программу, пройти все согласования, подготовить подвижной состав. Просто все стороны были заинтересованы в этом, - считает первый заместитель начальника департамента пассажирских перевозок РЖД Елена Ракова. - Но здесь важно понимать, что на поезде приезжает порядка 150-200 туристов и населенный пункт должен быть способен принять сразу столько гостей. В турпродукте главное - эмоции и впечатления. Необходимо насытить программу уникальными и аутентичными объектами. Интересен формат поезд-отель, когда ночью человек едет, а днем открывает для себя страну. За год мы внедрили больше 20 маршрутов. И у нас есть толстая папка с идеями, которые мы прорабатываем на следующий год.

Но насколько комфортно ездить в таких железнодорожных отелях? Как рассказали в Федеральной пассажирской компании (ФПК), во взаимодействии с вагоностроителями организация вводит в эксплуатацию новый подвижной состав для турпоездок. Речь идет о вагонах, оснащенных разъемами USB, оборудованных барными зонами, где в купе есть душевые кабины и санузлы. Такие, например, вошли в поезд "Жемчужина Кавказа".

Сейчас в составы планируют добавлять вагоны-души, которые позволят единовременно обеспечить гигиеническими процедурами до семи пассажиров. Для развлекательных мероприятий построили вагоны-залы, вмещающие до 44 человек. Кроме того, помимо вагонов-ресторанов эксплуатируются вагоны-бары, где пассажиры могут потанцевать и отдохнуть. Обсуждается внедрение на поездах вендинговых аппаратов. Еще одной новинкой должен стать вагон с панорамными окнами, на него уже есть конструкторская документация, возможно, он появится в ближайший год.

- Отель на колесах - это тот формат, к которому мы стремимся, - говорит генеральный директор "РЖД Тур" Олег Каверин. - Но нам очень важны тупиковые стоянки. Туристы все разные. Кто-то хочет гулять 10 часов, а кто-то решает через три часа вернуться в вагон на свое место и отдохнуть. Сейчас, когда прорабатываем графики движения поездов, стараемся договариваться, чтобы у отдыхающих была возможность прийти обратно не к отправлению поезда, а когда им удобно. В этом году мы особенно почувствовали необходимость таких тупиковых стоянок. В ближайшее время будем решать эту проблему.

Его поддерживает начальник СКЖД.

- Есть очень красивая республика Ингушетия. На поезде турист приезжает в Назрань, а дальше до всех красот в горах ему нужно как-то добраться. Поэтому нужна тупиковая стоянка, где будет находиться состав, пока наши коллеги из турфирм возят гостей по экскурсионным маршрутам, - отмечает Задорин. - Кроме того, есть вагоны-автовозы, в нынешнем году они были загружены полностью. Так что возможен еще один интересный вариант путешествия - пассажир приезжает в конечный пункт, выгружает автомобиль, осматривает на нем регион и возвращается домой на поезде. Это направление тоже нужно развивать.

По словам вице-президента Общенационального союза индустрии гостеприимства Ильи Зотова, необходимо также делать уютнее и гостеприимнее вокзалы, чтобы настраивать отдыхающих на позитивный лад:

- Чего сейчас ждут туристы? Наш опрос показал, что 80 процентов респондентов хотят иметь действующий Wi-Fi в поезде, а не просто значок о его наличии. 70 процентов ответили, что им важен душ и возможность попробовать местную кухню. 60 процентам нужна насыщенная экскурсионная программа.

А директор по маркетингу компании "Курорты Северного Кавказа" Алексей Хлопов рассказал, чего ждут представители туротрасли СКФО от крупных игроков на рынке:

- К нам в прошлом году хлынул поток одичавших от изоляции туристов, и те показатели, которые были тогда, надо удержать. Но на практике я вижу, что туристы не возвращаются. Дело в том, что республики оказались абсолютно не готовы тогда и не готовы сейчас к такому наплыву отдыхающих. В округе катастрофическая нехватка коллективных средств размещения, разных по формату заведений общепита, сервисов в широком смысле этого слова. Большие проблемы с логистикой. Не секрет, что из Кавминвод можно уехать в Архыз, вызвав такси, а вот в обратном направлении с этим возникнут сложности. Каршеринг в том понимании, в котором он есть в городах-миллиониках, на Кавказе отсутствует. Да, есть хорошие службы проката, в том числе и в Чечне, но это единичные случаи. Я, к сожалению, не могу взять машину в Минводах и сдать ее в Дербенте. Что может сделать компания "РЖД"? На мой взгляд, способствовать установлению стандартов качества. Компания может сгенерировать турпродукт и требовать от гостиниц, ресторанов, перевозчиков услуг определенного уровня. Отсутствие возвратных туристов связано, прежде всего, с отсутствием должной инфраструктуры, и мы должны концентрировать внимание сейчас не на маркетинге или рекламе, а на поддержке инфраструктурных проектов.

Мнение

Виктор Днов, начальник департамента по вопросам экономической и социальной политики аппарата полпреда президента РФ в СКФО:

- Впервые понятие "железнодорожный туризм" появилось в Англии в середине XIX века. В нашей стране он начал развиваться в 1960-е годы. В 1983-м было 1,5 тысячи таких рейсов, которыми воспользовались 650 тысяч человек. После распада СССР этот вид отдыха утратил массовый характер, но в последнее время он опять начал активно развиваться. Железнодорожные туры безопасны, поезд идет четко по расписанию, если не случится ничего сверхъестественного. Перевозки не зависят от капризов погоды. Вагоны сейчас оснащены системами кондиционирования, качественной звукоизоляцией. Так что это направление очень перспективно.

Между тем

ФПК и "Единая транспортная дирекция" в преддверии горнолыжного сезона продлили мультимодальные перевозки на курортах Приэльбрусья и Карачаево-Черкесии. Поездки в формате поезд + автобус можно будет совершать до 15 апреля 2022 года. От железнодорожной станции Минеральные Воды автобусы доставят путешественников к населенным пунктам Нейтрино, Эльбрус, Тегенекли, Байдаево, Иткол, Чегет, Терскол и Азау. А от железнодорожной станции Невинномысск довезут в Черкесск, Карачаевск, Домбай, Архыз и поселок Романтик.

- Мы работаем над обеспечением транспортной доступности туристических зон, в СКФО это горнолыжные курорты, - поясняет генеральный директор "Единой транспортной дирекции" Константин Угаров. - Конечно, можно взять такси, воспользоваться каршерингом, но не всегда лыжники могут втиснуться в небольшую машину со своими рюкзаками и снаряжением. Мы же сокращаем время пересадки и составляем расписание автобусов так, чтобы их график соотносился со временем прибытия или отправки поезда.