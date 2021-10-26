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26.10.2021 17:30
Рубрика: Общество

На Ставрополье медики получат доплату за каждого вакцинированного

Текст: Никита Пешков (Ставрополь)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Надбавка в 200 рублей медицинским работникам за каждого вакцинированного установлена постановлением правительства Ставропольского края. Документ вступает в силу с 27 октября и будет действовать до 31 декабря 2021 года.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Как уточнили в правительстве региона, эта надбавка за дополнительную нагрузку полагается медикам государственной системы здравоохранения региона, которые участвуют в проведении вакцинации против коронавирусной инфекции.

"Выплата стимулирующего характера производится из расчета совокупного размера материального стимулирования медицинских работников медицинских организаций за одного вакцинированного 200 рублей", - говорится в тексте документа.

Постановление поручает региональному министерству здравоохранения до 31 октября утвердить конкретный порядок выплаты новой стимулирующей надбавки. Также ведомство должно будет обеспечить медицинские организации субсидиями на эти цели.

На данный момент, по информации минздрава края, на Ставрополье первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты 789 тысяч человек. Почти 244 тысячи из них - люди старше 60 лет.

Сделать прививку можно в 145 прививочных пунктах. На данный момент в Ставропольском крае есть больше 283 доз первого компонента вакцины "Спутник V", а второго - почти 200 тысяч доз.

За все время пандемии в регионе коронавирус был диагностирован у 95 607 человек. 3851 человек с подтвержденным диагнозом скончались. Население Ставропольского края составляет 2,8 миллиона человек.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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