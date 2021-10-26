Роботы заговорят на чеченском языке и будут встречать людей в отелях

В Чечне и Дагестане появились сервисные роботы, которые могут встретить клиентов в гостиницах, заселить их в номера и провести экскурсии. Сконструировала умных помощников компания из Перми, которая почти полностью локализовала производство в России.

В парке высоких технологий "Хайпарк" при Грозненском государственном нефтяном техническом университете уже приступили к разработке алгоритма, который позволит роботу-консультанту заговорить на чеченском языке. Как рассказал корреспонденту "РГ" директор по развитию компании-производителя Олег Кивокурцев, коллеги из Чечни выиграли "Промобота" (именно так называется модель) во время соревнования, которое проводили разработчики.

- От них поступило предложение создать технологию, полезную не только для робототехники, но и для голосовых сервисов, госуслуг, B2B-решений в плане автоматизированных звонков. Со своей стороны мы оказали необходимое содействие, - сообщил Кивокурцев.

Работа пройдет в три этапа. Первый - сбор данных для обучения нейронных сетей, которые будут распознавать речь. Необходимо несколько тысяч часов записи. Аудиофайлы нужно транскрибировать и расшифровать, а затем каждому звуковому значению на графике аудиодорожки присвоить соответствующий символ.

- Второй этап - лингвистический. Робот сначала слушает речь, затем отправляет запрос в лингвистическую базу, которая дает ему правильный ответ. К примеру, говоришь машине: "Привет, как твои дела?" Она должна ответить: "Хорошо. Как твои?" У нас большая база с несколькими сотнями тысяч речевых модулей на русском, английском и других языках - всего их 11. Второй этап подразумевает перевод на чеченский, - продолжает Кивокурцев.

Третий этап - речевой синтез. Когда ответ пришел из базы, его нужно воспроизвести. Для этой работы тоже требуются сотни часов аудиозаписей. Каждому звуковому колебанию нужно присвоить символы. По словам специалиста, это фундаментальная работа, выполнив которую удастся внедрить чеченский язык во многие цифровые продукты.

Потенциальный клиент может заказать робота с определенными характеристиками, ведь фактически это конструктор с модулями

В Дагестане же робот станет выполнять более утилитарные функции. Компания из Перми заключила договор о продаже 10 сервисных роботов-консультантов местному поставщику платежных терминалов. Соглашение рассчитано на два года. Они будут работать в гостиницах и бизнес-центрах республики. Машины умеют общаться с людьми, способны отвечать на вопросы и свободно передвигаются в помещении.

По словам Кивокурцева, промоботы на 80 процентов состоят из отечественных комплектующих. Компания смогла организовать сборку на территории РФ.

- Мы с самого начала были нацелены на коммерческий результат, так как видели неудавшиеся опыты других коллективов, которые ограничивались научными разработками и выступлениями на конференциях. Мы же всегда ориентировались на рынок. В итоге у нас получился промобот. Сначала продавали на локальном рынке единичные экземпляры. В 2015 году реализовали уже больше 30 роботов в 11 городах России. В 2016-м впервые начали их экспортировать, а в 2017-м привлекли первые инвестиции. На эти деньги закупили станки и сложное оборудование. Стали производить свои электронные платы, металлические и пластиковые детали, купили станочный парк, - рассказал Олег.

Сейчас модели пермских инженеров можно встретить в 43 странах - промоботы функционируют в крупных торговых центрах и международных аэропортах. Они принимают платежи, работают гидами и консьержами, продают сим-карты. Потенциальный клиент может заказать робота с определенными характеристиками, ведь фактически это конструктор с модулями. Цена одного экземпляра - около 2,5 миллиона рублей, однако многое зависит от конкретной модели и ее возможностей.

Кстати

Следующим этапом робототехники станет создание человекоподобных роботов. Сейчас железные помощники лишь отдаленно напоминают людей. Дело в том, что искусственная кожа, волосы и глаза создают эффект так называемой "зловещей долины", когда андроид настолько похож на живого человека, что вызывает невольное отторжение.

Это может стать серьезной проблемой для разработчиков - такие экземпляры, требующие колоссальных вложений, рискуют остаться лишь прототипами, ими просто не заинтересуются потенциальные покупатели. Выход только один - сделать роботов настолько похожими на человека, чтобы отличия не были вообще заметны. Сейчас в этой гонке участвуют несколько десятков компаний по всему миру. С недавних пор к ним присоединились разработчики из Перми. По мнению Олега Кивокурцева, первая компания, которой удастся решить эту задачу, получит огромный рынок сбыта.