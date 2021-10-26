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26.10.2021 15:57

В Дагестане создадут центр для развития регионального семеноводства

Текст: Тимур Алиев (Дагестан)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 244(8595)
В Дагестане начали выделять гранты учреждениям, работающим в сфере научного обеспечения АПК. Их получают организации, занимающиеся семеноводством.
Недавно в регионе появились демонстрационные площадки, где выращивают тыкву отечественных сортов, которые не уступают заграничным, и даже превосходят их. Фото: Владимир Аносов/РГ Недавно в регионе появились демонстрационные площадки, где выращивают тыкву отечественных сортов, которые не уступают заграничным, и даже превосходят их. Фото: Владимир Аносов/РГ
Недавно в регионе появились демонстрационные площадки, где выращивают тыкву отечественных сортов, которые не уступают заграничным, и даже превосходят их. Фото: Владимир Аносов/РГ

Один грант на 6,5 миллиона рублей предоставили Федеральному аграрному научному центру республики. Два получила Дагестанская опытная станция - филиал ВИР (бывший Всероссийский научно-исследовательский институт растениеводства, в 2014 году переименованный в Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова). В прошлом году здесь произвели семена на сумму более одного миллиона рублей.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Сейчас на базе Дагестанской опытной станции создается координационный центр развития регионального семеноводства. По словам его руководителя Киштили Куркиева, главная цель - наладить производство посадочного материала овощных культур отечественной селекции для реализации сельхозпроизводителям, работающим как в республике, так и за ее пределами.

- Филиал ВИР расположен недалеко от Дербента на берегу Каспийского моря. Здесь уникальные почвенно-климатические условия, которые позволяют получать качественные семена с низкой себестоимостью. ВИР - научный институт федерального уровня, поэтому в работу вовлечены специалисты разного профиля из нескольких регионов страны, в том числе из Санкт-Петербурга, - поясняет Куркиев.

Потребность в качественном посадочном материале в Дагестане большая. АПК региона ежегодно необходимо около 15 тонн семян овощных культур. Здесь развито овощеводство как открытого, так и закрытого грунта. Сейчас в республике около 700 гектаров теплиц. Инвесторы каждый год вводят новые современные тепличные комплексы. Но пока многие аграрии предпочитают зарубежные семена, так как сложилось мнение, что они выше качеством и позволяют получать больший урожай.

Киштили Куркиев категорически не согласен с этим. Ведь семена дагестанской опытной станции ВИР уже охотно покупают российские агрохолдинги.

Фото: GettyImages
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- Мы занимаемся промышленным производством семян высшей репродукции, соответствующих всем требованиям и стандартам. А требования к их всхожести, качеству, уровню засоренности у крупных компаний очень жесткие. Однако наши аграрии пока, к сожалению, ориентированы на импортные семена. Это связано с модой на все заграничное, которую мы никак не можем перебороть. Совместно с минсельхозпродом Дагестана сейчас создаем демонстрационные площадки и прямо на полях показываем, что сорта отечественной селекции не уступают, а даже превосходят иностранные аналоги. Ведь фермер пока руками не пощупает, никому не поверит. Кроме того, наши семена гораздо дешевле, - говорит ученый.

Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства из Дербентского района Алевдин Абакаров занимается выращиванием овощей, в основном капусты. Использует преимущественно импортные семена. Но он готов приобретать отечественные, правда, с одним условием.

- Аграриям нужно больше демонстрационных площадок, где можно посмотреть, как поведет себя в наших условиях тот или иной сорт. Кроме урожайности важна лежкость, ведь, к примеру, капусту сразу всю не продашь, ее надо хранить. А лучше, если бы фермерам давали немного семян бесплатно, чтобы они на своих участках их опробовали. Кому понравится, купит большую партию, - говорит Абакаров.

Он готов предоставить свою землю для опытов, но его небольшой надел расположен на болотистой почве, которую постоянно приходится обрабатывать. Фермер обил все пороги районной администрации, но выделить в аренду еще один участок для научных исследований и выращивания овощей чиновники не торопятся.

Что касается исследований, проводимых учеными Дагестанской опытной станции ВИР, то, как сообщил Киштили Куркиев, селекционеры работают над всеми характеристиками семян, но в первую очередь - над урожайностью. Хотя здесь главное не переусердствовать, ведь, к примеру, слишком большой кочан капусты никто не купит. Вторая характеристика - лежкость, чтобы продукцию можно было хранить до весны.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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- Важна также устойчивость к болезням, это позволяет использовать меньше препаратов. Таким образом снижается себестоимость продукции. Кстати, зарубежные производители семян используют определенный маркетинговый ход. В отличие от наших селекционеров, иностранным выгоднее выводить не очень устойчивые к болезням сорта, потому что они своим клиентам сразу предлагают комплекс химзащиты. Это бизнес - продавать препараты, привязывая покупателей определенных сортов к химическому сопровождению, - добавляет Куркиев.

Тем временем минсельхозпрод Дагестана обещает поддержать местных производителей посадочного материала.

- В республике растет спрос на отечественные семена. Благодаря гранту, выданному министерством Дагестанской опытной станции, в этом году мы должны получить до семи тонн семян, - рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарип Шарипов. - Также мы намерены расширять сотрудничество с селекционно-семеноводческим агрохолдингом "Поиск" в Раменском районе Московской области и совместно разработать методические рекомендации по возделыванию различных сортов и гибридов в условиях Дагестана.

Кстати

Правительство и минсельхозпрод республики и дальше планируют популяризировать отечественные семена среди аграриев. Так, в Левашинском районе созданы демонстрационные площадки для капусты. Здесь их организовали не случайно - ведь в Левашинском и соседнем Акушинском районе производят до 20 процентов всей выращиваемой в России капусты.

"Произвести качественные семена - это полдела, необходимо заниматься их продвижением на рынке. Многие убеждены, что иностранные сорта лучше. Но эксперименты на демонстрационных площадках, где изучают гибриды капусты белокочанной отечественной селекции, показывают, что те ничем не уступают зарубежным аналогам. Теперь предстоит сравнить их лежкость", - сообщил заместитель председателя правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

В регионах Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

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