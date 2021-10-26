В Дагестане ввели QR-коды для посещения ТЦ, кинотеатров и спортзалов

С 28 октября в Дагестане допуск в торговые центры, объекты розничной торговли, спортзалы, учреждения культуры, салоны красоты и ряд других учреждений будет разрешен только при предъявлении QR-кода, свидетельствующего о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании, сообщает пресс-служба главы Дагестана.

Подобное решение принято сегодня на заседании оперативного штаба республики. Для подтверждения данных, отраженных в QR-коде, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал предварительно провести разъяснительную работу с предпринимателями, руководителями организаций, предприятий, владельцами объектов, по внедрению использования QR-кодов.