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26.10.2021 13:08
Рубрика: Общество

В Ессентуках реабилитацию после COVID-19 прошли 1 122 человека

Текст: Никита Пешков
Фото: Пресс-служба мэрии Ессентуков Фото: Пресс-служба мэрии Ессентуков
Фото: Пресс-служба мэрии Ессентуков

За десять месяцев нынешнего года 1122 человека, которые перенесли коронавирус, прошли реабилитацию в санаториях Ессентуков - одного из главных курортов Кавминвод. Программы восстановления основаны на свойствах местной минеральной воды, а также на медицинских технологиях, сообщили "РГ" в правительстве Ставропольского края.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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В реабилитации постковидных пациентов участвуют 15 санаториев Ессентуков. По данным ведомства, именно там находятся источники минеральной воды, которая наилучшим образом подходит для восстановления после коронавируса.

- Многие из тех, кто перенес коронавирус, жалуются на усталость, утомляемость, ухудшение памяти и работоспособности, - говорит начмед одного из санаториев города Ольга Ващенко.

По ее словам, есть разные восстановительные программы. Одни подходят тем, у кого было поражение легочной системы, другие нужны для лечения больных с заболеваниями верхних дыхательных путей. Есть также те, которые помогают укрепить здоровье всего организма или снизить стрессовую нагрузку.

Кроме местных минеральных вод, для реабилитации используется также грязелечение, физиотерапия, ингаляции, разные ванны и другие процедуры.

Кстати

По данным оперштаба региона, на конец августа реабилитацию после коронавируса во всех городах Кавказских Минеральных Вод за время пандемии прошли около 40 тысяч человек. За минувшие сутки в Ставропольском крае было выявлено 413 новых случаев заболевания коронавирусом.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Пандемия коронавируса COVID-19

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