В КБР спасатели всю ночь искали пропавших в лесу подростков

Сотрудники МЧС разыскивали троих юношей, которые заблудились в лесу - вблизи села Белая Речка в окрестностях Нальчика. Пропавшие сами сообщили спасателям о том, что они не могут выбраться.

Поисковые работы продолжались до семи часов утра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.

Как выяснилось, трое парней 17-18 лет отправились в поход, но не смогли найти дорогу обратно. На их поиски направили сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и поисково-спасательного отряда Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы. За время операции они обследовали 10 километров лесного массива.

- Поиски осложняли темное время суток, туман, снег, дождь. С ребятами периодически поддерживалась связь. Ближе к четырем часам утра мы вышли на них по координатам, - рассказал руководитель поисковых работ Мухаммат Гулиев.

Когда всю группу вывели из леса, выяснилось, что медицинская помощь никому из туристов не потребовалась.