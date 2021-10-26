В Махачкале водители маршруток резко повысили стоимость проезда

В Махачкале разгорелся конфликт между водителями маршруток и пассажирами. Неожиданное повышение тарифа на практически единственном городском общественном транспорте показало, что власти не способны контролировать ситуацию на рынке пассажирских перевозок.

Стоимость проезда в маршрутках Махачкалы недавно поднялась с 23 до 27 рублей. Учитывая, что этот вид общественного транспорта является фактически безальтернативным, горожане болезненно восприняли очередной скачок цен. Последний раз тарифы повышались в январе 2019 года - с 17 до 23 рублей. Тогда УФАС Дагестана вынесло предписание перевозчикам, посчитав, что имеет место монопольный сговор. Но после того, как компании привели свои доводы, ФАС России отменила данное предписание, посчитав, что нарушения антимонопольного законодательства не было.

В администрации Махачкалы, куда обращаются возмущенные граждане, лишь разводят руками. По словам чиновников, мэрия не может влиять на тарифы транспортных компаний.

"В настоящее время регулярные перевозки пассажиров в Махачкале осуществляются по нерегулируемым тарифам. При этом действующим федеральным законодательством предусмотрено право перевозчиков самостоятельно устанавливать экономически обоснованный тариф. Расчет стоимости проезда произведен компаниями в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением минтранса России от 18 апреля 2013 года. Нынешнее повышение обусловлено существенным ростом цен на запчасти, горюче-смазочные материалы и увеличившимися расходами на содержание транспортных средств. Так, на момент предыдущего роста тарифа в январе 2019 года стоимость одного литра пропана составляла 23 рубля, сейчас средняя цена - 36 рублей", - говорится в "объяснительной" мэрии.

Председатель Дагестанского независимого профсоюза предпринимателей и водителей Исалмагомед Набиев считает, что основная вина за повышение цен лежит на владельцах компаний-перевозчиков. Согласно его данным, по Махачкале ездит более трех тысяч маршруток, водителей которых оформляют на 0,25 или полставки. Те ежемесячно отдают руководству за путевые листы от трех до восьми тысяч рублей, этого вполне достаточно для уплаты налогов и содержания штата. Но владельцы транспортных фирм, как полагает Набиев, не отчисляют государству все положенные налоги.

- Пару лет назад на одном из совещаний в правительстве Дагестана с участием минтранса РД и транспортных компаний один из перевозчиков настаивал, что необходимо повысить тариф на городских маршрутах до 28 рублей, а на пригородных - до 35. Он обосновывал это тем, что только так компании смогут быть рентабельными, - говорит Набиев.

По мнению профсоюзного лидера, выходом из сложившейся ситуации стала бы регистрация водителей в качестве индивидуальных предпринимателей. Тогда бы они самостоятельно платили налоги и выбирали, на каком маршруте им работать. Что касается мэрии Махачкалы, то чиновники, пожалуй, лукавят, говоря о том, что у них нет никаких рычагов воздействия на компании, занимающиеся пассажирскими перевозками.

В положении о муниципальном казенном учреждении "Управление промышленности, транспорта, связи и дорожного хозяйства Махачкалы" говорится, что данная структура создана для обеспечения эффективного использования городского пассажирского транспорта и взаимодействия с перевозчиками. Важные пункты: управление ведет реестр муниципальных маршрутов, занимается организацией конкурсного отбора на право осуществления перевозок и заключает муниципальные контракты на регулярные перевозки по регулируемым и нерегулируемым тарифам на муниципальных маршрутах, то есть власти все же способны повлиять на то, какие перевозчики выйдут на городские линии.

Спасти положение могли бы автобусы, но с ними ситуация совсем плачевная. В 2015 году правительство Дагестана закупило 68 автобусов "Нефаз" на газомоторном топливе, на них выделили около 500 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов.

Они ездили от северной окраины Махачкалы до Каспийска, билет стоил всего 15 рублей. Кроме того, был еще городской маршрут, то есть жители обоих муниципалитетов могли передвигаться между населенными пунктами без пересадки и при этом не переплачивать.

Конкуренция маршруткам получилась основательная. В одно время на автобусы даже нападали - в них кидали камни, били стекла. И постепенно они стали ходить реже, а затем и вовсе исчезли с улиц. Власти города объяснили это тем, что ремонтировать якобы часто ломающиеся автобусы оказалось не на что. У предприятия постепенно копились долги, и в 2019 году Арбитражный суд Дагестана признал его банкротом, учтя имеющиеся у него задолженности по налогам, пени и штрафы на общую сумму около 200 миллионов рублей.

О недорогих и в то же время достаточно комфортных поездках на автобусах махачкалинцам пришлось забыть.