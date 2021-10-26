Власти Дагестана выделили 3,6 млн рублей пострадавшим в ДТП в Калмыкии

Правительством Дагестана принято решение о выделении 3 миллионов 650 тысяч рублей семьям погибших и пострадавших в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Калмыкии. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В Минздраве Дагестана рассказали, что бригадой Дагестанского центра медицины катастроф один из пострадавших в аварии пассажирского автобуса, произошедшей на территории Калмыкии, был доставлен из больницы Элисты в Махачкалу. Он госпитализирован в отделение челюстно-лицевой хирургии Республиканской клинической больницы.

"Вопрос о возможности эвакуации второй пострадавшей, находящейся на лечении в Калмыкии, будет решаться при совместной консультации дагестанских медиков и Минздрава Калмыкии. В случае если это будет позволять состояние пациентки, ее транспортируют в Махачкалу бортом медицинского вертолета", - проинформировали в Минздраве Дагестана.

В Следственном управлении СК по Республике Калмыкия продолжается расследование крупного ДТП с пассажирским автобусом Махачкала - Санкт-Петербург, при котором погибли шесть человек.

В ведомстве сообщили, что 52-летний предприниматель из Махачкалы и 35-летний владелец автобуса задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.