Попавший в ДТП автобус в Калмыкии не отвечал требованиям безопасности

В офисах предпринимателя, и его доме, а также служебных кабинетах автовокзала Махачкалы прошли обыски, где изъяты необходимая документация и мобильные телефоны.

Предварительные данные следствия показали, что в августе 2020 года индивидуальный предприниматель из Махачкалы, имея лицензию на осуществление деятельности по перевозке пассажиров, договорился с местным жителем, имеющим в личном пользовании автобус "Неоплан", зарегистрированный на другого человека. Он предложил оказывать населению платные услуги по междугородней перевозке пассажиров, распределяя прибыль между собой.

После того, как стороны договорились, бизнесмен незаконно внес в реестр своей лицензии данный автобус, при этом указал ложные сведения о заключении договора аренды с его собственником.

Медосмотр у водителей автобуса перед выездами в рейс не проводился. Фельдшер, которая должна была его проводить, была супругой одного из участников преступной схемы. Все это привело к трагическим последствиям.

В ночь с субботы на воскресенье на 246-м километре федеральной автомобильной дороги "Астрахань - Элиста - Ставрополь" автобус, следовавший по маршруту Махачкала - Санкт-Петербург, практически лоб в лоб столкнулся с грузовиком. Большинство пассажиров автобуса в тот момент спали.

В результате столкновения на месте погибли шесть человек, среди них - ребенок, все они - пассажиры автобуса. Еще восемь получили травмы различной степени тяжести. Оба водители остались живы.

Региональное управление СК России возбудило уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Следственный комитет обратился в прокуратуру с ходатайством о передаче ему из полиции материалов проверки по факту ДТП. Ход расследования дела находится на прокурорском контроле.