Власти Железноводска решили восстановить работу пяти бюветов

Специалисты проверяют состояние источников минеральной воды в Железноводске. Эксперты исследуют скважины - трубы, идущие с глубины к бюветам, и пространство вокруг. Они хотят убедиться, что доступу к минеральной воде ничего не угрожает.

Бювет с водой из "Славяновского источника" - один из самых посещаемых в Железноводске. Фото: Екатерина Ковалевская/РГ

- Контролировать в Курортном парке скважины, по которым вода поднимается с глубины 100-350 метров, очень важно. Минералка - агрессивна, в ней большое количество различных солей, поэтому возможны отложения на стенках труб, что приведет к сужению их внутреннего диаметра, - пояснил глава Железноводска Евгений Моисеев.

Он отметил, что специалисты проверяют один из самых посещаемых в регионе источников - "Славяновский". В компании "Кавминкурортресурсы", которая является собственником скважин и следит за их состоянием, рассказали, что в ближайшее время обследуют еще один объект - скважину N 69.

- Мы делаем это в рамках исполнения поручений Счетной палаты и Росприроднадзора. Это плановая работа, - сообщил руководитель "Кавминкурортресурсов" Евгений Левицкий.

Он добавил, что для проверки в скважину опускается специальный инструмент, благодаря которому оценивается внутреннее техническое состояние сооружения, в том числе ведется видеосканирование трубы и пространства за ней.

Для исследований необходимо приостанавливать работу источника, но на отдыхающих в Железноводске это не сказывается: специалисты работают в те часы, когда бюветы закрыты.

- В следующем году мы начинаем переоценку запасов месторождений. В течение нескольких лет будем работать на Железноводском, в том числе изучать техническое состояние скважин, - заявил Левицкий.

Исследование поможет выработать стратегию использования источников, однако, как сообщил руководитель компании, нет оснований опасаться, что минеральная вода внезапно закончится. Этого не случится, даже если возобновится работа ныне закрытых бюветов.

- В городе-курорте Железноводске действует пять бюветов с минеральной водой, из которых два доступны круглосуточно. Администрация считает важным и необходимым восстановить все питьевые объекты, которые функционировали в советский период. В ближайшие годы планируется ввести пять наиболее значимых и посещаемых в XX веке, - заявил Евгений Моисеев.

Проблема в том, что здания бюветов находятся в федеральной или профсоюзной собственности. Администрация ведет переговоры о передаче помещений в муниципальную собственность. В мэрии заявили о готовности их отремонтировать.

А в "Кавминкурортресурсах" подтвердили, что готовы предоставлять столько воды, сколько потребуется. Тем более что сейчас расход в несколько раз ниже, чем был в советское время. Тогда использовали 1050 кубометров в сутки, сейчас - менее 300.

- Необходимость бюветов зависит только от одного фактора - есть потребители или нет. Мы готовы подать воду на все объекты, относящиеся к Железноводскому месторождению, если они будут восстановлены, - резюмировал Евгений Левицкий.