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26.10.2021 08:45

Структура изменится

АЦБК создает новое подразделение в рамках концепции устойчивого развития
Текст: Ольга Журавлева (Архангельская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 244(8595)
Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат (якорное предприятие PulpMillHolding на территории России) утвердил структурные изменения, согласно которым здесь будет формироваться новое самостоятельное подразделение: в его задачи войдет курирование мероприятий, направленных на достижение АЦБК целей устойчивого развития (ЦУР).

Это необходимо для дальнейшего совершенствования деятельности в области экологической и социальной направленности, системы управления и в целом корпоративного устойчивого развития. Работа нового подразделения позволит сконцентрироваться на достижении релевантных целей в области устойчивого развития.

Напомним: в июне 2021 года департамент Организации Объединенных Наций включил опыт АО "Архангельский ЦБК" в число лучших передовых практик по достижению целей устойчивого развития.Как сказал директор по инвестициям PulpMillHolding Владимир Крупчак, Архангельский ЦБК - пример инвестиционных и кадровых вложений в компанию, вносящую эффективный вклад в переход к низкоуглеродоемкой экономике Арктики.

Сейчас АЦБК является национальным лидером международного климатического рейтинга CDP (TheCarbonDisclosureProject - международный проект по раскрытию данных о выбросах парниковых газов). По итогам отчетной кампании CDP за 2019 год предприятие получило самый высокий рейтинг "А" среди российских компаний. Одновременно комбинат вошел в топ-18 ведущих мировых целлюлозно-бумажных компаний с климатическим рейтингом "А".

Владимир Крупчак отметил также, что сегодня уровень успешности компании измеряется не только прибылью, но и следованием стандартам ESG: то есть социальные обязательства, экологические инициативы, принципы устойчивого развития признаются на предприятии приоритетными составляющими. Отметим: в сентябре независимое кредитное рейтинговое агентство RAEX-Europe вновь включило в обновленный интегральный ESG-рэнкинг АО "Архангельский ЦБК" - 62-е место из 145 топ-компаний российской экономики.

Сегодня комбинат разрабатывает свою первую политику в области ESG и устойчивого развития, учитывая в первую очередь ожидания органов государственной власти, инвесторов, клиентов, персонала, жителей территорий присутствия компании, НКО.

- Мы следуем нормам российского законодательства и регуляторных требований, принимаем во внимание позицию Росприроднадзора в части ESG-повестки, - говорит топ-менеджер PulpMillHolding.

Более того, по словам Владимира Крупчака, на АЦБК практически уже создана архитектура ЦУР. В 2021 году комбинат одним из первых в стране получил комплексное экологическое разрешение (КЭР), тем самым фактически создав корпоративную систему ESG-КЭР. То есть КЭР через призму Е-фактора концепции устойчивого развития.

На АЦБК утверждена стратегия низкоуглеродного развития на период до 2030 года: согласно ей компания берет на себя добровольное обязательство сократить общие прямые и энергетические косвенные выбросы парниковых газов на 55 процентов по сравнению с 1990 годом - до 1,4 миллиона тонн СО2-экв. в год.

Прочие косвенные выбросы в рамках стратегии к 2030 году необходимо сократить на 20 процентов по сравнению с 2015 годом - до 370 000 тонн СО2-экв. в год. Стратегия основана на опыте сокращения выбросов парниковых газов с 1990 года.

В предстоящем году комбинат планирует завершить внедрение системы энергетического менеджмента и подтвердить ее соответствие стандарту ISO 50001, тем самым продолжая повышать энергоэффективность, уменьшать выбросы в атмосферу парниковых газов, снижать энергозатраты.

Отметим также, что с 2006 года АЦБК поддерживает добровольную лесную сертификацию по стандартам FSC, считая, что следование принципам международной организации в сфере лесопользования помогает ответственно управлять зелеными ресурсами, сохранять биоразнообразие, повышать уровень жизни, защищать права и интересы жителей на территориях присутствия компании.

При этом следование принципам ESG делает необходимым в ближайшее время "расширить существующие рамки" и доработать некоторые подходы к управлению.

Прямая речь

Ирина Демина, заместитель генерального директора компании "Профессиональный экологический консалтинг" - разработчика материалов заявки на получение АЦБК КЭР:

- Архангельский ЦБК эксплуатирует объект негативного воздействия на окружающую среду первой категории, входящий в топ-300, и относится к тем предприятиям, которые должны получить комплексные экологические разрешения первыми. По закону основным разрешительным документом для него является комплексное экологическое разрешение. КЭР обосновывает объем негативного воздействия на окружающую среду и привязывает его к объему выпускаемой продукции.

АЦБК - первое предприятие в России, получившее КЭР полного цикла на все виды негативного воздействия на окружающую среду по новому законодательству, которое вступило в силу после принятия регуляторной "гильотины".

Впервые в России разрешительный документ стал инструментом устойчивого развития и модернизации предприятия. Мы даже придумали новый термин - ESG-КЭР.

Самое ценное в документе - программа повышения экологической эффективности, одобренная межведомственной комиссией Минпромторга и направленная на снижение количества сбросов загрязняющих веществ, на уменьшение объема сброса.

Между тем цели устойчивого развития четко сформулированы в отношении охраны окружающей среды - это снижение выбросов и сбросов загрязняющих веществ, сокращение выбросов парниковых газов, энергосбережение и энергоэффективность.

Для предприятия ESG-КЭР - это верификатор целей устойчивого развития. Дорогостоящая программа повышения экологической эффективности в составе КЭР предусматривает комплексную модернизацию системы водоотведения предприятия.

Более того, АЦБК поставил перед собой амбициозную цель достичь более жестких экологических показателей, которые относятся к беленой целлюлозе, хотя давно выпускает небеленую целлюлозу и мог бы применять более мягкие технологические показатели.

Эта цель, безусловно, совпадает с принципами устойчивого развития, сохранения и улучшения окружающей среды, снижения сбросов загрязняющих веществ.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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