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Рубрика: Власть

Глава НАО обозначил план работы округа в качестве председателя БРС

Текст: Диана Ковалева (Тромсё)

Ненецкий автономный округ в ходе своего начавшегося председательства в Баренцевом региональном совете (БРС) сфокусируется на нескольких темах, в том числе повышении жизни и человеческого капитала. Об этом на полях 18-й министерской сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) заявил губернатор НАО Юрий Бездудный.

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости
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В норвежском Тромсё проходит очередная министерская сессия СБЕР, учрежденного в 1993 году как форум регионального сотрудничества. Постоянными членами Совета являются Россия, Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция, а также Комиссия Европейских сообществ. В этом году председателем Баренцева регионального совета (учрежденного тринадцатью местными административно-территориальными образованиями России, Норвегии, Финляндии и Швеции) стал Ненецкий автономный округ.

"В ближайшие два года мы планируем сконцентрировать внимание на нескольких приоритетных направлениях. Это транспортная доступность, трансграничная мобильность, диверсификация и экологическая устойчивость экономики, повышение качества жизни, развитие человеческого капитала", - сказал Бездудный.

Он также отметил, что в ходе своего председательства НАО уделит особое внимание преодолению вызовов удаленности и труднодоступности территорий. Регион также продолжит поддерживать диалог с другими организациями на Севере и содействовать активному взаимодействию в различных сферах.

По его словам, сегодня сотрудничество в рамках СБЕР подвержено колебанию политических конъюнктур.

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