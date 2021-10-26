В Балтийске расселят жильцов дома, где взорвался газ

Пятый подъезд дома на улице Ушакова в Балтийске, где 26 октября взорвался бытовой газ, полностью расселен, людям будет предоставлено временное убежище. Об этом сообщил глава Калининградской области Антон Алиханов, выехавший на место происшествия.

"Местная администрация провела переговоры с отелями, они готовы временно разместить людей, если потребуется", - сказал губернатор. По его данным, серьезно никто при ЧП не пострадал, четверо амбулаторных с сильным испугом, госпитализированных нет. Сотрудники МЧС спасли 13 человек, эвакуировали шестерых.

Напомним, хлопок газовоздушной смеси произошел на втором этаже пятиэтажки, возник пожар на площади около 50 квадратных метров, который вскоре был потушен. Как сообщил губернатор, взрывом выбило окна не только в этом доме, но и в соседних. Власти через Фонд капремонта восстановят выбитые окна, объявив режим ЧС местного значения.