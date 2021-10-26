Игорь Масленников: Есть ли жизнь после Шерлока Холмса

Сегодня исполнилось 90 лет классику российского кино, режиссеру Игорю Масленникову. На киностудии "Ленфильм" пройдет юбилейный вечер, открылась выставка, состоится премьера фильма о Мастере - "Масленников. Есть ли жизнь после Шерлока Холмса?", снятого его учениками. Корреспондент "РГ" расспросила юбиляра, чем наполнены его дни сегодня, что радует или тревожит…

"Зритель любил нас за "мелкотемье"

Игорь Федорович, что вас сегодня радует, а что считаете порочным?

Игорь Масленников: Возраст, в котором я сейчас оказался, довольно солидный и толкает меня на то, чтобы заняться старческим ворчанием. Что свойственно людям в этом периоде своего развития. Поэтому не ждите от меня оптимистических, положительных размышлений о происходящем вокруг нас, и в кинематографе в частности.

Мне кажется, что мы находимся сейчас в критической зоне перелома цивилизации. Уходит век Гутенберга, книжный век, век коллективных общений. Началась цифровая эпоха, совершенно загадочная, стремительная, скоропалительная. Самое главное - она атомизирует общество. Если раньше любое зрелище (то, чем я в основном занимался в жизни) требовало соборности, встречи, общения, общих переживаний, большого зала, огромного экрана, люди приходили в кинотеатр, ощущали себя в каком-то новом состоянии, переживали, плакали, смеялись, забывали о бытовых проблемах, - то сейчас все исчезло. Перешло в зону абсолютной индивидуализации. Люди разделены на отдельные ячейки, у каждого в руках цифровой прибор, по которому он на маленьком экране смотрит кино. Скажем, "Ваттерлоо" Сергея Бондарчука, грандиозное, невероятное зрелище, теперь можно посмотреть на экране телефона. Ну что это? И аудитория становится "диванной"…

На самом деле, кинематограф невероятно развился. Чуть ли не каждую неделю на большинстве телеканалов идут премьеры фильмов. Я называю это "кинематограф из жизни говорящих голов". Появилась новая аудитория, ее интересы изменились. Теперь зрителям предлагаются мистика, потусторонние явления, шпионаж, стрельба, разные извращения, гламур, показ полуголых тел и т.д. Это заполнило практически все экраны, причем заключено в специфическую драматургию, очень говорливую. Один из моих вгиковских учеников, который учился на режиссера, а стал продюсером, на мой вопрос: "Отчего телевизионное кино стало таким болтливым?", ответил: "Ну как же? Домохозяйка не может все время сидеть у телевизора, она отлучается на кухню, там у нее картошечка жарится… А ей надо быть в курсе происходящего на экране".

Фото: из личного архива Игоря Масленникова

Что же стало с кино? Я 20 лет преподаю: 10 лет преподавал во ВГИКе, еще больше - в петербургском Институте кино и телевидения. С чего начинается разговор о режиссуре, о создании фильма? С морали. Надо прежде всего объяснить ученикам, что цель искусства - усовершенствование человека, его воспитание, пробуждение чувств - доброты, отзывчивости. Чем всегда - с античных времен - занималось искусство. Но сейчас самое главное - заработать деньги. Главным двигателем культуры стало "бабло". Недавно я с ужасом прочитал победоносную информацию о том, как группа наших старшеклассников, знатоков нынешней цифровой культуры, на каких-то соревнованиях выиграла 18 миллионов долларов. И это произносится с радостным криком, как счастье! А еще добавляют, что какой-то бизнесмен поставил на них - и выиграл 35 миллионов…

Я прожил большую жизнь и помню, как смолоду (и это касалось не только меня) мы стеснялись говорить о деньгах, считали неприличным задавать вопрос: "А сколько вы мне заплатите?" И я до сих пор этого стесняюсь. Например, мне просто неловко позвонить в Союз кинематографистов, который что-то перечисляет мне за показы фильмов, и поинтересоваться, получу или нет я какие-то деньги…

Кино стало наживным делом. В кинотеатрах репертуар специфический: сказки, спорт и военные приключения. Никаких переживаний простых нормальных людей, "мелкотемья", это осталось за скобками. А, между прочим, чем был знаменит "Ленфильм", который сейчас находится в трудном положении? "Мелкотемьем", жизнью простого человека занимались все наши лучшие режиссеры: Хейфиц, Авербах, Микаэлян, Мельников, Трегубович… И я - тоже. Именно за это нас любил зритель, именно поэтому наши картины так известны.

Выставка на "Ленфильме" к юбилею режиссера. Фото: пресс-служба киностудии "Ленфильм"

"Вишня на торте"

Чем наполнены ваши сегодняшние дни?

Игорь Масленников: В 2007 году я выпустил книжку "Бейкер-стрит на Петроградской". Написал о себе - как выпускник филфака случайно пришел в кино, постепенно переходил: из газеты - на телевидение, потом оказался на "Ленфильме", на Высших режиссерских курсах у Григория Козинцева. Я занимался многим: сценографией - в театре, режиссурой - театральной и телевизионной, преподавал редактуру телевидения в университете, писал сценарии. Кроме того, еще со школьных времен писал стихи, рисовал. Во мне до сих пор живет любовь к поэзии, более того - к старости из меня "поперли" стихи и меня все время тянет рисовать. Заканчивая свою кинематографическую деятельность, я взялся за перо. Стал много писать и рисовать. Чем хороша цифровая цивилизация? Вместо пишущей машинки у меня есть компьютер, на котором можно писать, а если ты подслеповат - увеличить шрифт и так далее. Я выпустил несколько книг и альбомов с рисунками, шаржами.

Издатели говорят, что "Бейкер-стрит…" прошла неплохо, распродана, можно читать книгу через интернет. Хотят переиздать. А я решил написать продолжение - про свою вторую половину жизни. И вот сейчас сочиняю книгу. Она почти готова, будет называться "Вишня на торте". Я анализирую в ней свои дневники. Всю жизнь вел ежегодники, полшкафа книжного забито ими. В этой книге слежу за тем, что происходит со страной. Об этом - в нашей с Владимиром Валуцким трилогии "Зимняя вишня".

Первая "Вишня" рассказывала о судьбе двух ленинградских инженеров, у которых случился "служебный роман". Это еще Советский Союз, "застой", брежневские времена. Половина женщин страны - матери-одиночки, а мужчины - слабовольные (как герой Виталия Соломина). Вторая картина - страна Горбачева, развал огромной советской империи. Наши герои пытаются выйти из положения… И наконец третья часть - время Ельцина, люди уезжали за границу. Одни герои "Вишни" уехали в Америку, другие - во Францию. Кстати, это отразилось и на моей биографии: именно в это время часть моих детей уехали в Америку, внучка - во Францию. Моя мечта - чтобы они все вернулись в Россию. Наша страна вошла в новую зону, новое время, надо, чтобы русские возвращались домой.

Масленников и Шерлок Холмс. Фото: из личного архива Игоря Масленникова

Я задумал четвертую "Вишню". Мой друг Валуцкий, к сожалению, ушел из жизни. Я написал сценарий сам. Но никому это не интересно. Писал письма: в Госкино, Фонд кино, на "Ленфильм", губернатору Петербурга, президенту России, председателю Союза кинематографистов… Всюду - ноль внимания. Наконец я состарился и предложил эту работу моим ученикам, талантливым ребятам - Коле Котяшу и Жене Черепанову, и они охотно взялись за дело. Более того, актеры, снимавшиеся в тех фильмах, согласны сниматься в продолжении бесплатно. Нас поддержали молодые продюсеры, посоветовав обратиться к краундфандингу, даже слоган придумали: "Народное кино станет по-настоящему народным".

Но ничего не получается. Мы попали в новую зону - все хотят выручки. Голливудские блокбастеры - это деньги. Наши мелодрамы не нужны. В очередной раз надо брать пример с китайцев. Они ограничили прокат американских картин. Это путь и нашего спасения.

Со студентами, вижу, не расстаетесь - дома их принимаете.

Игорь Масленников: Да, питерские ребята приходят. Регулярно приезжают ко мне мои московские ученики. Когда меня отвозят на машине в институт кино и телевидения - провожу мастер-классы.

Что особенно дорого вам в своей фильмографии, чем гордитесь?

Игорь Масленников: "Письма к Эльзе" (2002). Это моя атака на капитализм. История девочки, которая вышла замуж за бизнесмена, и что с ней произошло. Это единственная из моих картин - печальная, драматическая. Я люблю кино и литературу, в которых присутствуют отношения между мужчиной и женщиной, улыбка, насмешка, ирония.

Еще я снял картину "Тимур и его коммандос" (2004). Мальчик, который учится в Лондоне, сын бизнесмена, возвращается в Россию. И еще я обнаружил союзника в борьбе с капитализмом: драматург Островский, уже в середине 19 века он в штыки встретил надвигающуюся на Россию новую формацию. Три его основных антикапиталистических пьесы - "Волки и овцы", "Доходное место", "Свои люди - сочтемся". Я горжусь тем, что успел экранизировать их, сделал три фильма: "Русские деньги", "Взятки гладки", "Банкрот".

Злободневный вопрос

Коронавирус не обошел вас стороной?

Игорь Масленников: К сожалению, нет. И болел, и привился. Этим летом я лишился своей дорогой и любимой жены Наташи. Она покинула меня, подвела - все время просил ее: только после меня!..