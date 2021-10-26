Интернет в Заполярье станет быстрее

Мурманская область стала первым регионом в России, где внедрена упрощенная схема прокладки оптоволокна в небольшие населенные пункты по технологии AirPON. Пилотной территорией стало садовое некоммерческое товарищество "Юркино", с жителями которого недавно состоялся интернет-телемост. Стоимость услуг провайдера при этом останется прежней.

Технология AirPON отличается от других решений компактностью, минимальным временем монтажа и подключения, возможностью размещения оборудования на улице без аренды помещений, большим охватом территории и надежностью в арктическом климате.

Кроме того, технология позволяет жителям "отдаленки" получать доступ в интернет на скорости до 10 гигабит в секунду и пользоваться широким спектром современных цифровых сервисов, которые связаны со всеми сферами жизни - безопасностью, здравоохранением, образованием, досугом и развлечениями, круглосуточным доступом к госуслугам в электронном виде.

- Около 81 процента населения региона каждый день так или иначе пользуется интернетом. У нас достаточно хороший уровень его доступности - это 85 процентов домохозяйств. Но остаются малые и удаленные населенные пункты, где такой возможности пока нет. Данная технология позволит решить эту проблему гораздо быстрее и с наименьшими затратами, - отметила министр цифрового развития Мурманской области Александра Никипелова.

Быстрое подключение к интернету с помощью технологии AirPON достигается с помощью решения Digital Quick ODN. Оно подразумевает, что при строительстве оптической распределительной сети вместо сварки, применяемой в традиционной технологии PON, используется механическое соединение оптических волокон с помощью разъемов. Это в разы снижает время, требуемое на монтаж, и исключает необходимость привлечения высококвалифицированных специалистов.

Оборудование монтируется на любую подходящую вертикальную конструкцию. Его вес составляет всего 15 килограммов, а установка производится силами двух монтажников в течение 40 минут. Монтаж оборудования для проведения быстрого интернета в Юркино занял всего три дня. Если данная технология хорошо зарекомендует себя в Заполярье, этот опыт предполагается использовать и в других регионах.

Кстати

Минувшим летом в Мурманской области стартовал проект "Полярный экспресс", в рамках которого предполагается за шесть лет проложить глубоководный оптоволоконный кабель от Мурманска до Владивостока протяженностью 12,6 тысячи километров. Его предстоит заглубить на полтора метра в морское дно.